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Dünya Hamas’ı tünellerde gazla öldürebiliriz
Dünya

Hamas’ı tünellerde gazla öldürebiliriz

Yeniakit Publisher
2023-11-03 11:56:00 -
Hamas’ı tünellerde gazla öldürebiliriz

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) eski genelkurmay başkan yardımcısı general Yair Golan, siyonist askerlerin Gazze operasyonunda hiçbir şartta tünellere girmeyeceğini belirterek, “Tünellere girmenize gerek yok. Tünellerin ucunu bulduğumuz anda o tüneller Hamas için ölüm tuzağına dönüşecek. Oralara zehirli duman basıp onları hepsini dışarı çıkarma gücüne sahibiz” dedi.

TAHSİN HAN

Gazze’de Filistinlilere soykırım yapan siyonistler, karşısına çıkamadıkları Kassam Tugaylarını insanlık dışı bir yöntemle yenmek için plan yapıyor... İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) eski genelkurmay başkan yardımcısı Yair Golan, ordunun Hamas’ın askeri yeteneklerini yok etmek amacıyla kara operasyonunu genişlettiği bir dönemde, İsrail askerlerinin “hiçbir koşulda” Hamas’ın tünellerine girmeyeceğini söyledi.

Ordu Radyosu’na konuşan eski general, “Tünellere girmenize gerek yok. Hamas’ın saklanıp beklediği tünellere girmek büyük hata olur. Hedefimiz, tünellerin girişlerini bulup kapatmak veya düşmanın dışarı çıkmasına neden olacak veya ona zarar verecek zehirli duman göndermektir. Hiçbir koşulda tünellerde savaşmazsınız... Yaralanma ihtimalinizin olduğu yerlerde savaşmamalısınız. Tünellerin içinde onlarla savaşamazsınız, tünellerin tehdidine karşı koyarsınız” dedi.

Tünelde kalamazlar

Hamas’ın geniş yer altı tünel ağı içinde “sonsuza kadar” kalıp kalamayacağı sorulan Golan, “Buna güvenin. İsrail Silahlı Kuvvetleri bugün tünellerle etkili bir şekilde baş edebilecek kapasiteye sahip. Bütün bilgi ve araçlara sahiptir. Hamas tünellerde kalırsa kendisi için ölüm tuzağına dönüşecek. Bize gerekli olan o tünellerin ucunu bulmak” diyerek sonrasının kolay olacağını belirterek kimyasalla katliama imza atacaklarının sinyalini verdi.

Önemli olan ucu bulmak

7 Ekim’de Hamas saldırısı sonrası, yeniden orduya katılan Golan, şöyle devam etti: “Tünellere geldiğimiz anda, ya da ulaştığımız tüneller, onlar için bir ölüm tuzağı haline gelecek. Girişler bulunduğu andan itibaren tüm avantaj saldıran güçlerin elindedir” ifadesiyle yine bir savaş suçuna imza atacaklarını açık açık dile getirdi.
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Hamas giderse iyi olur

Hamas liderlerinin İran’a, Suriye’ye veya başka bir yere güvenli geçiş izni verilmesi karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayı destekleyip desteklemediği sorulan Golan, “Keşke. Eğer Hamas üyelerinin başka ülkeye yelken açtığı ve rehinelerimizin serbest bırakıldığı bir duruma ulaşabilirsek, bu gerçek olamayacak kadar iyi olur. Rehineler karşılığında ağır bir bedel ödemeye hazır mıyız derseniz. Evet” cevabını verdi.

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Yorumlar

ZALIM FIRAVUN BILMEZ, TUZAK KURANLARIN EN HAYIRLUSI ALLAHTIR! mazlumla arasinda perde yoktur...

Sapkin siyonist soykirimci istilaci ruh hastala kiyamete kadarr iyi bilmeli "sayilmayiz parmak ile, tukenmeyiz kirmak ile! Hak batila mutlaka galip gelecek, bize dusen birlik bersberlik gayret hersekilde zalimbatil ile kiyamete dek mucadele

hakan

gerçek bu maalesef. tüneller kimyasal gaz ve deniz suyu ile doldurulur. önemli olan hamas 7 ekim saldırısı ile alınan rehinelerle 5000 mahkumu takas edeceğini mi zannediyordu. Hamas ın 7 ekim sonrası en kötü senaryoları düşünmüş olması lazım. • En az 3000 sniper savaşcı ve 3 yıl yetecek muhimmat • En az 3 yıl yetecek yiyecek su stoğu • Onbinlerce son teknoloji antitank sistemleri • tonlarca patlayıcı ve düzenekleri • Yeraltı tünellerinde kimyasal gazdan koruyabilecek binlerce maske kıyafet ekipmanı vardır umarım. • Arazi için toprak rengi şehir yıkıntılarında beton rengi üniformaları vardır umarım. • Daha bunlar gibi meskun mahal şehir çatışması için yeterli ekipmana mühimmata sahiptir inşallah. • hamasın elinde bunlar yoksa başladığı gün kaybedilmiş bir savaştır. 20-30 bini bulacak sivil kaybı bunun için miydi. İslam birliğini süper güç olup gelmesi 10 yıllar 100 yılı bile bulabilir.
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