Hamas’ı tünellerde gazla öldürebiliriz

TAHSİN HAN

Gazze’de Filistinlilere soykırım yapan siyonistler, karşısına çıkamadıkları Kassam Tugaylarını insanlık dışı bir yöntemle yenmek için plan yapıyor... İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) eski genelkurmay başkan yardımcısı Yair Golan, ordunun Hamas’ın askeri yeteneklerini yok etmek amacıyla kara operasyonunu genişlettiği bir dönemde, İsrail askerlerinin “hiçbir koşulda” Hamas’ın tünellerine girmeyeceğini söyledi.

Ordu Radyosu’na konuşan eski general, “Tünellere girmenize gerek yok. Hamas’ın saklanıp beklediği tünellere girmek büyük hata olur. Hedefimiz, tünellerin girişlerini bulup kapatmak veya düşmanın dışarı çıkmasına neden olacak veya ona zarar verecek zehirli duman göndermektir. Hiçbir koşulda tünellerde savaşmazsınız... Yaralanma ihtimalinizin olduğu yerlerde savaşmamalısınız. Tünellerin içinde onlarla savaşamazsınız, tünellerin tehdidine karşı koyarsınız” dedi.

Tünelde kalamazlar

Hamas’ın geniş yer altı tünel ağı içinde “sonsuza kadar” kalıp kalamayacağı sorulan Golan, “Buna güvenin. İsrail Silahlı Kuvvetleri bugün tünellerle etkili bir şekilde baş edebilecek kapasiteye sahip. Bütün bilgi ve araçlara sahiptir. Hamas tünellerde kalırsa kendisi için ölüm tuzağına dönüşecek. Bize gerekli olan o tünellerin ucunu bulmak” diyerek sonrasının kolay olacağını belirterek kimyasalla katliama imza atacaklarının sinyalini verdi.

Önemli olan ucu bulmak

7 Ekim’de Hamas saldırısı sonrası, yeniden orduya katılan Golan, şöyle devam etti: “Tünellere geldiğimiz anda, ya da ulaştığımız tüneller, onlar için bir ölüm tuzağı haline gelecek. Girişler bulunduğu andan itibaren tüm avantaj saldıran güçlerin elindedir” ifadesiyle yine bir savaş suçuna imza atacaklarını açık açık dile getirdi.

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Hamas giderse iyi olur

Hamas liderlerinin İran’a, Suriye’ye veya başka bir yere güvenli geçiş izni verilmesi karşılığında rehinelerin serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmayı destekleyip desteklemediği sorulan Golan, “Keşke. Eğer Hamas üyelerinin başka ülkeye yelken açtığı ve rehinelerimizin serbest bırakıldığı bir duruma ulaşabilirsek, bu gerçek olamayacak kadar iyi olur. Rehineler karşılığında ağır bir bedel ödemeye hazır mıyız derseniz. Evet” cevabını verdi.