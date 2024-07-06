Hamas ve İsrail görüşecek! Tarih belli oldu

İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için görüşmelerin 16 günlük bir süre içinde başlayacağı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre, Hamas'tan üst düzey bir kaynak Hamas-İsrail anlaşmasının gözden geçirilmiş teklifinde, askerler de dahil olmak üzere İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik görüşmelerin 16 günlük bir süre içinde başlamasının kararlaştırıldığını söyledi.

Kaynak, anlaşmanın ikinci aşamasının uygulanması için dolaylı görüşmelerin devam ettiği sürece arabulucuların geçici bir ateşkes, yardım ulaştırma ve İsrail askerlerinin geri çekilmesini garanti edeceğini söyledi.

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