  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hamas ve Filistin Kurtuluş Cephesi, Filistin davasının sorunlarını görüştü
Aktüel

Hamas ve Filistin Kurtuluş Cephesi, Filistin davasının sorunlarını görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:46:13 -
Hamas ve Filistin Kurtuluş Cephesi, Filistin davasının sorunlarını görüştü

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Kurtuluş Cephesi'nden bir heyetle Filistin davasının sorunlarına karşı koyma yollarını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Heniyye'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Ebu Nidal el-Eşkar başkanlığındaki heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Filistin davasının sorunlarına karşı koyma yöntemlerinin ele alındığı görüşmede, Hamas ve Filistin Kurtuluş Cephesi taraflarının ABD'den benzeri görülmemiş bir destek alan siyonist projeye karşı koyabilmek için ortak bir vizyon geliştirmenin gerekliliğini vurguladığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca tarafların, İsrail'le Arap ülkelerinin normalleşmesini kınadığı ve normalleşme, Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'in Batı Şeria'da bazı bölgeleri ilhak planı dahil Filistin davasına karşı kurulan tüm komplolara karşı direniş vurgusu yapıldı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Hamas lideri Heniyye, 27 yıl aradan sonra ziyaret ettiği Lübnan'da 15 günden fazla süredir Filistinli mülteciler ve Lübnanlı makamlarla temaslarını sürdürüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!
Medya

Toplum psikolojisi derinden yaralanıyor... TV ekranlarında Müge Anlı rezaleti!

Müge Anlı’nın programında Aleyna Çakır’ın ölümünden dolayı suçlanan Ümitcan Uygun’un annesi ölü bulundu. Canına kıydığı iddia edilen Gülay U..
Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı
Gündem

Sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan'dan çağrı

Koronavirüste vaka artışı sonrası vatandaş yeni yasaklara odaklanırken ‘sokağa çıkma yasağı olacak mı?’ sorusu gündeme geldi. Önemli açıklam..
Whatsapp Web'e parmak izi özelliği geliyor
Teknoloji

Whatsapp Web'e parmak izi özelliği geliyor

Whatsapp'ın güncellenen Android beta sürümünde, Whatsapp Web'e parmak iziyle giriş yapılmasını sağlayan yeni bir özellik keşfedildi. Söz kon..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı