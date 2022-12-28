Hamas uyardı: Direnişi tırmandırırız

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Binyamin Netanyahu liderliğinde kurulacak işgalci İsrail hükümetinin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişletmesi halinde buna "direnişi tırmandırmakla" karşılık vereceklerini açıkladı.

Netanyahu'nun, kurduğu hükümet programında işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini güçlendirmek için çalışacağını duyurması üzerine Hamas lideri Heniyye yazılı açıklama yaptı.

İşgalci İsrail liderlerinin ve hükümetlerinin, özellikle de Netanyahu'nun kurduğu hükümetin siyasi ve fikri eğilimlerinin ortamı alevlendirdiğini belirten Heniyye, Filistin halkının önceliğinin, yeni İsrail hükümetinin öncelikleri karşısında direnmek ve birliği sağlamak olduğunu vurguladı.

Yahudi yerleşim birimlerini genişletme faaliyetlerine ilişkin ise Heniyye, "yerleşime, direnişi tırmandırarak ve direniş alanını genişleterek karşılık vereceklerini ve yasa dışı Yahudi yerleşimcileri Filistinlilerin topraklarından kovmak için mümkün olan tüm araçlarla baskı yapacaklarını" kaydetti.

Aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle koalisyon oluşturan Netanyahu, Mecliste yarın yapılması beklenen güven oylaması öncesi hükümet programını bugün sosyal medya hesabından açıklamıştı.

"Yahudilerin İsrail'in tüm topraklarında ayrıcalıklı ve sorgulanamaz yaşama hakkı olduğu" iddiasının yer aldığı programda, hükümetin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri dahil Necef Çölü ve Celile bölgesinde Yahudi yerleşim yerleri kuracağı ve genişleteceği aktarılmıştı.

Terörist İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Uluslararası toplum bu konuyu barış görüşmelerinin önündeki en önemli engellerden biri olarak görüyor.

İşgalci İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimde Netanyahu'nun başını çektiği sağ blok, 120 sandalyeli Meclise 64 milletvekili göndererek açık bir zafer kazanmıştı. Netanyahu'nun aşırı sağcı ve Ultra Ortodoks partilerle kurduğu koalisyon hükümetinin yarın Meclisten güvenoyu almasına kesin gözüyle bakılıyor.