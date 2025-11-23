Hamas tank imha etmeyi nereden öğrendi? o sır hakkında önemli iddia!

Radyo muhabiri, HAMAS’ın Merkava 4 tanklarına ilişkin dikkat çekici bir istihbarat ağı kurduğunu ve bu bilgiler ışığında özel bir “tank gücü” oluşturduğunu duyurdu. Muhabirin aktardığına göre, HAMAS’ın askeri kanadı, Merkava 4 tanklarını kullanmak ve sürmek üzere seçkin mücahitler yetiştirdi.

Açıklamada, HAMAS’ın Gazze çevresinde konuşlu bazı Merkava tanklarını etkisiz hale getirmeyi başardığı ve bunları ele geçirerek Gazze Şeridi’ne nakletmeye çalıştığı ifade edildi. HAMAS mücahitlerinin, tankların içinde yer alan ve basıldığında aracı belirli bir süre devre dışı bırakan gizli bir düğmenin yerini bildiği, bu sayede tankları kullanılamaz hâle getirdiği belirtildi.

Aylarca gizemini koruyan “HAMAS bu gizli mekanizmayı nasıl öğrendi?” sorusuna da muhabir, buna göre HAMAS, işgal askerlerinin sosyal medya hesaplarında paylaştıkları görüntü ve içeriklerden kritik teknik detayları toplayarak, Merkava 4 tankına ilişkin hassas istihbarat elde etti.

İşgal rejimi güvenlik kaynakları, askerlerin sosyal medya kullanımına ilişkin denetimlerin son dönemde artırıldığını ancak sızan bilgilerin sahadaki güvenlik açığını büyüttüğünü belirtiyor.