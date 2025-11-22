Başkan Erdoğan'dan G20'de Gazze mesajı: Tüm dünyanın huzuru için azami önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde, G20 Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen "Dirençli Bir Dünya-G20’nin Katkısı: Afet Riskini Azaltma, İklim Değişikliği, Adil Enerji Dönüşümü, Gıda Sistemleri" oturumunda konuştu.

2025 yılında karşı karşıya kaldığımız zirai don ve kuraklık hem gıda fiyatlarında hem de enerji arzında büyük baskılar kurdu. Yaşanan her acı tecrübe iklim değişikliği ile mücadeleye, gıda ve su güvenliğine önem vermemiz gerektiğini gösteriyor. Geçtiğimiz aylarda kabul edilen İklim Kanunumuz 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma hedefimizi gerçekleştirme konusunda önemli bir dönüm noktasını teşkil ediyor.

Kanun kapsamında ayrıca temiz teknoloji yatırımlarının artırılması ve tüm sektörler için adil dönüşümün finansman olarak desteklenmesini amaçlıyoruz.

2035'e kadar güneş ve rüzgar enerjisi kapasitemizi mevcudun 4 katına çıkarmayı öngörüyoruz. Bu yıl yenilenebilir enerji payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık.

Gelişmekte olan ihtiyaçlarını karşılayacak bir finansman sisteminin devreye alınması gerekiyor.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nı önümüzdeki sene kasım ayında Türkiye'de düzenlemeyi planlıyoruz.

Son dönemde çok taraflılığın kaybettiği zemin dikkate alındığında bu hususta Avustralya ile sağladığımız mutabakatı çok daha anlamlı buluyoruz. Ayrıca Güney Afrika Dönem Başkanlığı'nın gıda güvenliği konusundaki çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Gıda güvenliğini tesis etme noktasındaki çabalarımızı önümüzdeki dönemde artırmamızın çok isabetli olacağına gönülden inanıyorum. Tabii tüm bu gayretlerin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir finansman sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın girişimleri ve önde gelen bölge ülkelerinin katkılarıyla Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı sadece Filistin halkı için değil, tüm dünyanın huzuru için azami önemdedir.

Gazze'de sağlanan ateşkesin devamı tüm dünyanın huzuru için de azami önemdedir. BM verilerine göre İsrail'in Gazze'de yol açtığı yıkım, Filistin'in kalkınma çabalarını 70 yıl geriye götürmüştür.

Sahadaki ateşkesin sürmesine ve Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmaya şimdiye kadar olduğu üzere Filistin halkının yanında durmaya kararlıyız, hazırız. Kalıcı barışın yegane yolu iki devletli çözüm.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda Erdoğan, dünya liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temasları kapsamında zirvenin yapıldığı Johannesburg Expo Center'da Kanada Başbakanı Carney ile görüştü.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney ile görüşmesinde, iki ülke arasında savunma sanayi iş birliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini vurguladı. Erdoğan, son dönemde ivme kazanan bu alandaki iş birliğinin derinleştirilmesinin Türkiye ve Kanada’nın ortak menfaatine olacağını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya arasındaki gayriresmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin G20'ye katılan ülkelerin liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Gibran Rakabuming Raka, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Meksika Hazine Bakanı Edgar Amador ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Etiyopya Başbakanı ile görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile Etiyopya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan kabulde, Türkiye’nin Etiyopya ile ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerini geliştirmek için çalıştığını, iş birliğinin atılacak adımlarla daha ileri seviyelere taşınacağına inandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Etiyopya ile Somali arasında Ankara Deklarasyonu ile tesis edilen uzlaşma zemininin geliştirilmesinin önemini vurgularken, bu uzlaşmanın bölgedeki diğer sorunların çözümüne olumlu örnek oluşturmasını temenni ettiklerini belirtti.

