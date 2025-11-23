  • İSTANBUL
Tahta kaşıkla interneti güçlendirdiğini söyledi! Bunu yapanın interneti kilometrelerce uzaktan çeker
Sosyal Medya

Tahta kaşıkla interneti güçlendirdiğini söyledi! Bunu yapanın interneti kilometrelerce uzaktan çeker

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Sosyal medyada gündeme oturan bir videoda bir adam, evindeki zayıf Wi‑Fi sorununu yalnızca bir tahta kaşıkla çözdüğünü öne sürdü.

Sosyal medyada gündeme oturan bir videoda bir adam, evindeki zayıf Wi‑Fi sorununu yalnızca bir tahta kaşıkla çözdüğünü öne sürdü.

Modemin üzerine koyduğu tahta kaşığın sinyali güçlendirdiğini savunan adamın yöntemi kısa sürede tartışma başlattı.

Kimi kullanıcılar deneyip işe yaradığını iddia ederken, kimileri bunun tamamen akıl dışı olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.

