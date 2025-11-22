Lider rüzgarı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Karşılaşma Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.
Galatasaray 3 - 2 Gençlerbirliği
90' Maçta son düdük çaldı. Galatasaray 3-2 kazandı.
90' Sallai VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü.
90' Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.
84' Sarı Kart - İlkay Gündoğan
80' Oyuncu Değişikliği: Lucas Torreira - Ahmed Kutucu
80' Oyuncu Değişikliği: Barış Alper Yılmaz - Arda Ünyay
79' Sarı Kart - Dilhan Demir
77' GOL! Metehan Mimaroğlu topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte Metehan kafa vuruşunu yaptı ve farkı 1'e indirdi.
76' Oyuncu Değişikliği: Sékou Koïta - Dilhan Demir
76' Oyuncu Değişikliği: M'Baye Niang - Henry Onyekuru
76' Oyuncu Değişikliği: Göktan Gürpüz - Samed Onur
66' GOL! İlkay Gündoğan topu ağlara gönderdi. Sol kanattan yapılan ortayı ceza sahasında kontrol eden İlkay, boş poziyonda topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1'e getirdi.
60' İkinci Sarı - Thalisson
60' Barış Alper Yılmaz, sol kanattan ceza sahasına girdi, vuruşunu kaleci kornere çeldi.
57' GOL! Barış Alper Yılmaz topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e getirdi. Gençlerbirliği'nin kullandığı köşe vuruşunun ardından Galatasaray hızlı atağa çıktı. Sane'nin pasında karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunu kaleci çıkardı, dönen topu Barış Alper Yılmaz tamamladı ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.
55' GOL! Icardi topu ağlara gönderdi ve skora eşitliği getirdi. Sol kanattan ceza sahasına giren Kazımcan topu ön direğe çevirdi. Icardi, tek vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.
54' Sol kanattan Metehan'ın arka direğe ortasında Tongya boş pozisyonda topu auta gönderdi.
51' Gençlerbirliği ikinci gole çok yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına çalımlarla giren Tongya'nın vurşunu Günay son anda kurtardı.
46' Oyuncu Değişikliği: Yusuf Demir - İlkay Gündoğan
46' İkinci yarıya Gençlerbirliği başladı.
Devre Arası İlk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.
43' Sol kanattan yapılan ortaya Icardi kafayı vurdu, top direkten döndü. Devamında Arjantinli oyuncu dar açıdan rövaşatayla kaleyi yokladı top yan ağlarda kaldı.
40' Sol kanattan ceza sahasına Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunu Günay kornere çeldi.
40' Oyuncu Değişikliği Wilfried Singo - Mauro Icardi
36' Oyuncu Değişikliği Oğulcan Ülgün - Metehan Mimaroğlu
32' Sarı Kart - Thalisson
32' Sarı Kart - Kazımcan Karataş
29' Golün ardından tempo oldukça düştü.
22' GOL! Niang topu ağlara gönderdi ve Gençlerbirliği öne geçti. Sağ kanattan kullanılan duran topta ceza sahası içinde Niang topa dokundu ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
20' Günay'ın pası kısa düştü ve top Gençlerbirliği'nde kaldı. Kaleye gönderilen topa son anda savunma ayak koydu.
16' Oyuncu Değişikliği: Mario Lemina - Yusuf Demir
15' Galatasaray'da sakatlanan Mario Lemina oyuna devam edemeyecek.
11' Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper'in vuruşunu kaleci ayağıyla kurtardı.
7' Galatasaray mücadeleye oldukça baskılı başladı. Sarı-kırmızılı ekip üst üste fırsatlar yakalıyor.
7' Sane'nin ceza sahası yayına çevirdiği topa Lemina gelişine vurdu, top az farkla auta gitti.
6' Sağ taraftan açılan ortayı Abdülkerim arka direğe çevirdi, arka direkteki Singo topa dokunamadı.
4' Kazımcan, sol taraftan uzun bir taç atışı gönderdi. Ceza sahası içinde Barış Alper kafayı vurdu top direkten döndü.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE 11'LER
Galatasaray: Günay, Singo, Davinson, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, Torreira, Sara, Sallai, Sane, Barış
Gençlerbirliği: Velho, Fıratcan, Goutas, Zuzek, Hanousek, Bashiru, Göktan, Koita, Oğulcan, Franco, Niang