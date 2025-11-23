Almanya’dan çifte standart kararı! Böylesi beklenmiyordu
İsmail Erel’in evine yapılan polis baskınına itiraz reddedilirken, benzer bir durumda Alman gazeteci söz konusu olunca Alman Anayasa Mahkemesi baskını “hukuk dışı” ilan ederek savcılığa basın özgürlüğü dersi verdi. Karar ülkede çifte standart tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.
Alman gazeteci Fabian Kienert, Anayasa Mahkemesi nezdinde açtığı davayı kazandı. Mahkeme, bir linki paylaştığı için "yasaklı örgüte destek vermekle" suçlanan ve evi basılan gazeteci hakkında başta basın özgürlüğü olmak üzere temel haklarının ihlal edildiğine hükmetti.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU
Polis baskınında tüm elektronik cihazlar ve çeşitli belgelerine el konulan Kienert'in avukatı, "Anayasa Mahkemesi, adli makamların bir gazeteciye karşı işlem yaparken basın özgürlüğünü dikkate alması gerektiğini vurguladı" dedi. Mahkeme, evin de özel koruma altında olduğuna dikkat çekti.
ZEL ALANI DA KAPSAR
Mahkeme, gazetecilerin özel yaşamında da "redaksiyon malzemelerine" erişim sağlayacak aramaların, redaksiyon alanlarına yapılan aramalar kadar sakıncalı olduğuna karar verdi. Kararda, "Polis ya da savcılık ancak somut ve meşru bir suç şüphesi olduğunda arama yetkisi kullanabilir" denildi.
MAHKEMEDEN ÇİFTE STANDART
Karar, gazetecilerin evlerinin polis tarafından aramasına karşı güçlü bir koruma olarak yorumlandı. Çünkü mahkeme, basın özgürlüğünün yalnızca haber merkezlerinde değil, kişisel alanlarda da geçerli olduğuna hükmetti. Ancak aynı mahkeme, SABAH Almanya Temsilcisi İsmail Erel'in davasını reddetmişti.
HAKİMLER BİLE AYNI
Hatta aynı hakimler, Erel'in evine yapılan baskınla ilgili farklı tavır sergilemişti. Erel, baskının ardından avukatı Davut Yıldız aracılığıyla baskını Anayasa Mahkemesi'ne taşımış, ancak mahkeme, "hukuka uygun" diyerek baskına yapılan itirazı haksız bulmuştu.
