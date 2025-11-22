Silahlı insansız hava aracı pazarında ABD ve Çin gibi süper güçleri geride bırakarak açık ara lider olan Türkiye, Afrika’da izlediği yol haritası ve bölgedeki kimi ülkelerle geliştirdiği iş birliği ile bölgedeki SİHA hakimiyetini sağladı. Türkiye'nin Afrika'ya ihraç ettiği SİHA'lar Kara Kıta ile bağları güçlendirirken 'oyun değiştirici' rolüyle Afrika ülkelerinin terörle mücadelesinde çok önemli yer alıyor.

Türk SİHA'ları Afrika Kıtası'nı kuşattı!



Afrika ülkelerinde Türk savunma sanayii ürünleri her geçen gün daha fazla öne çıkarken, hali hazırda ise adeta Afrika Kıtası Türk savaş sistemleriyle donatılmış durumda. Türkiye yüzde 47 ile dünya SİHA pazarını kontrol altına alırken, Afrika Kıtası'nda ise şuan Mali, Fas, Etiyopya, Nijerya, Libya, Burkina Faso, Togo, Nijer, Cibuti, Somali, Ruanda, Kenya, Togo, Angola, Tunus ve Çad'da toplam 16 ülkede Türk SİHA'ları etkin olarak kullanıyor.

Afrika ülkelerinde ağırlıklı olarak Baykar'ın ürettiği Bayraktar Tb2'leri ilgi artarken Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin ürettiği ANKA ve Aksungur SİHA'ları da kullanılıyor.

Afrika’daki kimi ülkelerin merkezi hükümeti, elindeki Türk SİHA’ları ile ayrılıkçı unsurlara ya da terör gruplarına operasyonlar düzenlerken, Kara Kıta'daki merkezi hükümetler devletin gücünü Türk hava araçları vasıtasıyla gösteriyor.

Afrika ülkelerinin Türk SİHA'larını tercih etme sebebinin istihbarat, gözetleme ve hassas vuruş kabiliyetleri olduğu ifade ediliyor.(habe7)

