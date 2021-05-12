Hamas siyonistlere nefes aldırmıyor

Hamas'ın misillemesi sonrası Holon ve Givatayim banliyölerine isabet eden roketler sonucu en az 8 kişinin yaralandığını, yaralılardan bazılarının durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Yaralılardan 4'ünün Holon’da bir otobüsün yanına roket isabet etmesi sonucu yaralandığı bildirilirken, Givatayim'de bulunan 4 yaralının ise hava savunma sistemi tarafından imha edilen roketin parçaları nedeni ile hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Tel Aviv’in güneyindeki Rishon Lezion’da ise roket saldırısı nedeni ile 1 kadının hayatını kaybetti.

Hamas Tel Aviv'e 140'tan fazla füze fırlattı.