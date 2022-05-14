Hamas: Oslo Anlaşması feshedilmeli!

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye Filistin halkının yeni bir dönemden geçtiğini belirterek bu dönemden sağlıklı bir şekilde çıkılabilmesi için köklü ve stratejik kararlar alınmasının zorunlu olduğunu söyledi.

Heniye; "Bizim bu yolumuzda tereddüt etmeden ve bir şeye aldırış etmeden ilerlememiz gerekir. Halkımız da işgalciye karşı savaşını her alanda yürütecektir." diye konuştu.

Heniye açıklamasında, "İşgal güçlerinin vahşi tutumu, Filistin'in bir kıymetli evladını öldürmesi, Cenin'e yaptığı baskınlar, Batı Şeria'da yahudileştirme faaliyetlerini hızlandırması, 1948'de işgal edilmiş bölgedeki Filistinlileri de hedef alması, binlerce insanı esir etmesi, yurda dönüş hakkını reddetmesi karşısında, kanın kılıca galip geldiği, iradenin gaddarlığa üstün çıktığı böyle tarihi bir dönemde işgale karşı mücadeleyi yönetecek birleşik saha komutanlığının oluşturulmasında acele edilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bu arada Filistin Yönetimi'ni de resmen ve fiili olarak Oslo Anlaşması'nı iptal etmeye, İsrail'i tanımaktan vazgeçmeye, onunla güvenlik işbirliğine son vermeye ve işgale karşı mücadeleyle saf tutmaya çağırdı.

Heniye; "Gerçeğin ve vatanın şehidinin cenaze töreninden korkan bir egemenlik varlığını sürdüremeyecektir. Filistin bayrağının taşınmasından korkan bu egemenliğin bizim toprağımızda kalıcı olması mümkün değildir." dedi.