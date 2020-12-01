  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hamas lideri Yahya Sinvar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri olan Yahya Sinvar'ın koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:28:00 -
Hamas lideri Yahya Sinvar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Gazze Şeridi'ndeki lideri olan Yahya Sinvar yeni tip koronavirüse yakalandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada Sinvar'ın sağlık durumunun iyi olduğu, karantina ve izolasyon tedbirlerini uygulayarak rutin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Mepanews'teki habere göre, Gazze Şeridi'nde son dönemde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği, aralarında Filistinli grupların mensuplarının ve liderlerinin de olduğu çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığı biliniyor.

Salgının bölgede bir sağlık krizine yol açmasından endişe ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk gemisine küstah saldırı
Gündem

Türk gemisine küstah saldırı

Gine açıklarında Türk bayraklı yük gemisinin korsanların saldırısına uğradığı açıklandı.
Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!
Siyaset

Koronavirüse yakalanan Davutoğlu'nun sağlığıyla ilgili flaş gelişme!

Geçen günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun son durumuyla ilgili son b..
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı
Gündem

Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla'nın ifadesi ortaya çıktı

Ayşe Dırla ve sevgilisi Murat Hanlı, yaklaşık 1 kilo uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Ayşe Dırla ve sevgilisi uyuşturucuyu satmak için alma..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay