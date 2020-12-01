Hamas lideri Yahya Sinvar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Gazze Şeridi'ndeki lideri olan Yahya Sinvar yeni tip koronavirüse yakalandı.

Hamas tarafından yapılan açıklamada Sinvar'ın sağlık durumunun iyi olduğu, karantina ve izolasyon tedbirlerini uygulayarak rutin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Mepanews'teki habere göre, Gazze Şeridi'nde son dönemde koronavirüs vakalarının artış gösterdiği, aralarında Filistinli grupların mensuplarının ve liderlerinin de olduğu çok sayıda kişinin koronavirüse yakalandığı biliniyor.

Salgının bölgede bir sağlık krizine yol açmasından endişe ediliyor.