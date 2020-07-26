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Aktüel

Hamas lideri Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği

Yeniakit Publisher
2020-07-26 22:13:25 -
Hamas lideri Heniyye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği

İSTANBUL (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı'nın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması ve ilk cuma namazının kılınması münasebetiyle tebrik mesajı gönderdi.

İsmail Heniyye, mesajında, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Filistin halkının başta Kudüs ve Mescid-i Aksa olmak üzere vatan topraklarını ve kutsal değerlerini meşru müdafaa hakkına verdiği desteği takdir etti.

Heniyye ayrıca, Türk ve Filistin halklarını bir araya getiren kardeşlikten duyduğu övüncü de ifade etti.

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