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Dünya Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşi gözaltına aldı haberi İsrail ajanslardan son dakika geçti!
Dünya

Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşi gözaltına aldı haberi İsrail ajanslardan son dakika geçti!

Yeniakit Publisher
2024-04-21 20:24:00 - 2024-04-21 20:45:38
Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşi gözaltına aldı haberi İsrail ajanslardan son dakika geçti!

İsrail yönetimi duyurdu: Hamas lideri Haniye'nin kız kardeşini teröre destekle suçluyor.

İsrail Başsavcılığı, Hamas lideri İsmail Haniye'nin kız kardeşi Sabah el Salim Haniye'ye teröre destek suçlaması yöneltti.

İsrail'in güneyindeki Tel Şeva kasabasında yaşayan 57 yaşındaki Haniye'nin 1 Nisan'dan beri gözaltında olduğu belirtildi.

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırıları övmekle suçlanan Haniye hakkında abisiyle yaptığı görüşmeler ve Hamas'a destek mesajları "suç delili" sayıldı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda 1200'e yakın kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından Gazze'ye savaş açan İsrail'in saldırılarından 6,5 ayda 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsmail Haniye, bu ay İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 oğlu ve 4 torununu kaybetmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşmesinin ardından Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması çağrısında bulunmuştu!
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