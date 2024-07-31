Hamas lideri Haniye şehit edildi! Piyasalar karıştı, altın yükseliyor, petrol tırmanmaya başladı

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Bu gelişme güvenli liman alımlarını körükledi.

Altının onsu 2,421 dolardan işlem görürken gram altın 2.580,05 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 4.218,38 liradan Cumhuriyet altını ise 16.821,93 liradan işlem görüyor.

Öte yandan altın yatırımcıları Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Piyasalar, karar sonrası Jerome Powell'ın eylül ayında faiz indirimine işaret eden sözlerini bekliyor.

Güncel altın fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 2.580,52 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.218,00 TL

ÖNE ÇIKAN VİDEO

* Yarım altın satış fiyatı: 8.533,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 16.790,99 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.821 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 42.106,24 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.421,68 dolar

Dolar 33 liranın üzerinde

İşte böylesi kritik ve yoğun güne dolar kuru 33 TL'nin üstündeki yükselişini hızlandırarak 33,11 TL'ye yükseldi. Euro/TL kuru ise 35,84 TL'de yatay.

Fed'in bugün politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Piyasalar Fed'in eylül ayından itibaren faiz indirimlerine başlamasını fiyatlıyor. Ancak Bank Of America ekonomistleri, Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gittiğini görmeden faiz indirimi konusunda bir adım atmayacağını raporladı.

Piyasalar Fed kararı sonrası basın toplantısında konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın ne kadar şahin ne kadar güvercin bir tonda konuşacağına odaklanacak.

Fed'in eylül ayında faiz indirimi konuşulur iken Türkiye piyasalarının semalarında da faiz indirimleri aynı şekilde dillendirilmeye başlamıştı. Buna gerekçe olarak da haziran ayından itibaren gerileyen ve yıl sonunda yüzde 40'lara gerilemesi beklenen enflasyon öne sürüldü. Ancak hem TCMB Başkanı Fatih Karahan hem de TCMB Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay erken faiz indirimi beklentilerini söndüren açıklamalar yaptılar.

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da Bloomberg'e konuşan Başkan Fatih Karahan, Haziran ayında gerileyen enflasyona ilişkin olarak "Tek bir veriyle çıkarım yapmak sağlıklı olmaz" açıklamasını yapmıştı.

Reuters'e konuşan Osman Cevdet Akçay ise "Faiz indirimi gündemde değil" açıklamasını yaptı ve ekledi: "Faiz indirimi başladığı zaman da sıkı para politikası korunacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı bir düşüş gözlenmeden ve yakından takip ettiğimiz diğer göstergeler de buna eşlik etmeden faiz indirimi gündeme gelmeyecek."

Öte yandan TCMB dün yayımladığı PPK metninde temmuz ayında enflasyonun geçici yükseliş sergileyeceği mesajını verdi. TCMB öncü göstergelerin temmuz ayında aylık tüketici enflasyonunu yukarı çekecek kalemlerin enerji, işlenmemiş gıda, alkol-tütün grupları olduğuna işaret ettiğini açıkladı.

Küresel piyasalarda ise Bank Of Japan 10 yıllık aşırı gevşek para politikasının ardından politikasını yüzde 0.25'e yükseltti ve tahvil alımlarını 2025-2026 yıllarında azaltacağını açıkladı.

Fed'in faiz kararı öncesi ortadoğu gerilimiyle petrol fiyatları yüzde 1,65 yükselirken, doların diğer para birimleri karşısında 104,12'ye geriledi.

Petrol yükseliyor

Petrol, Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğünün bildirilmesi ve bir sektör raporunun ABD stoklarında beşinci haftada düşüş olduğunu göstermesinin ardından dört seansta ilk kez yükseldi.

Brent, önceki üç günde yüzde 4,1 düştükten sonra varil başına 79 dolara yakın işlem gördü ve ABD ham petrolü yaklaşık 76 dolar civarında. Hamas, İsrail'in İran'da bir hava saldırısında İsmail Haniye'yi öldürdüğünü söyledi. Ayrı olarak, Amerikan Petrol Enstitüsü ham petrol stoklarının geçen hafta 4,5 milyon varil düştüğünü söyledi. Çarşamba günü resmi rakamlarla doğrulanırsa, bu Ocak 2022'den bu yana en uzun düşüş olacak.

Ham petrol, en büyük ithalatçı olan Çin'deki zayıf talep görünümü nedeniyle bu yıl en büyük aylık düşüşünü yaşayacak. OPEC+ arz kısıtlamaları ve Fed'in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentileri nedeniyle vadeli işlemler bu yıl hala ılımlı bir şekilde yüksek seyrediyor.