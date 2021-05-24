HAMAS: Kudüs'ün Kılıcı Savaşı işgalcilerin burunlarını yere sürttü

Bedran, yaptığı yazılı açıklamada, işgale karşı mücadelede kendisine güvendikleri milli bağları güçlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Herkesi işgalcilere karşı mücadelede kazanılan zaferi korumaya, güçlendirmeye ve daha da ileri götürmeye davet eden Bedran, Filistin halkının dini ve milli simge şahsiyetlerine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Bedran, Kudüs'ün Kılıcı Savaşı'nın işgalcilerin burunlarını yere sürttüğünü kaydederek, savaşın Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Batı Şeria'da ve 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında da yaşandığına işaret etti.

Filistin dışında farklı ülkelerde yaşayan Filistinlilerin de işgale karşı mücadeleye katıldıklarını söyleyen Bedran, işgalin sözde ordusu ve direniş grupları arasındaki askeri çatışmayla savaşın zirve noktasına ulaştığını bildirdi.

"Batı Şeria, Gazze Şeridi ve 1948'de işgal edilen topraklardaki Filistinlilerin kanları birbirine karıştı" diyen Bedran, bunun tarihi bir an olduğunu söyledi.