Hamas, İsrail'in kalleş planını ifşa etti

Hamas, İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik fiziksel saldırılarının, aktivistleri korkutma ve Gazze'ye desteklerini engelleme girişimi olduğunu belirtti.

Hamas'tan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırarak engellemesine dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail askerlerinin aktivistlere, serbest bırakmadan önce fiziksel saldırıda bulunmasının onları korkutmaya yönelik "başarısız bir girişim" olduğu vurgulandı.

Söz konusu saldırının, aktivistlerin Gazze’ye destek amacıyla yürüttükleri insani faaliyetleri engellemeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıların işlenen suçun boyutunu ortaya koyduğuna dikkat çekilerek, insan hakları kuruluşlarına ihlallerin belgelenmesi ve sorumlular hakkında uluslararası mahkemelerde dava açılması çağrısı yapıldı.

Uluslararası aktivistlerin Gazze ablukasını kırmaya yönelik insani çabalarını sürdürme konusundaki kararlılığı takdir edilen açıklamada, dünya genelindeki destekçilere Filistin halkıyla dayanışmayı artırma ve ablukayı kırmaya yönelik girişimleri sürdürme çağrısında bulunuldu.

⁠Küresel Sumud Filosu

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo, 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de bulunduğu 345 katılımcıyla 26 Nisan'da yeniden yola koyuldu.

İsrail ordusu, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda hukuk dışı müdahalede bulunarak, aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, İsrail ordusu 177 aktivisti alıkoyup kötü muamelede bulundu.

İsrail ordusu, Yunan kara sularına dönen bir grup tekne dışında, diğer teknelere de zarar verip yolculuk edilemeyecek hale getirdi.

31 aktivisti yaralayan İsrail ordusu, filo yöneticisi 2 aktivist dışında grubu, 1 Mayıs’ta Yunanistan’ın Girit Adası'na bıraktı.

Aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu aktivistlerin bir kısmı ülkelerine dönerken, Yunan kara sularında halen onlarca Küresel Sumud Filosu teknesi misyonun devamı için bekliyor.