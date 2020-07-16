Hamas, İsrail'in ilhak planlarıyla mücadeleye devam edecek

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro üyesi Musa Ebu Merzuk, İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planlarına karşı mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Lübnan El-Meyadin kanalına röportaj veren Ebu Merzuk, "İsrail'in Filistin topraklarını ilhak planı halen geçerliliğini koruyor. Bu plan başarısız olsa bile bu, İsrail'in ileride tekrar geri dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu nedenle biz bütün planlarla mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Ebu Merzuk, İsrail'le mücadelenin, ilhak planlarını başarısızlığa uğratmanın ötesinde işgali kökünden kazıma amacı taşıdığını vurguladı.

Hamas'ın, 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulmasını 2 şartla kabul ettiğini belirten Ebu Merzuk, bunlardan ilkinin "arzulanan bu devlette Yahudi yerleşim birimlerinin olmaması, ikincisinin ise Filistinli mültecilerin tehcir edildikleri yurtlarına geri dönmesi" olduğunu kaydetti.

Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı meselesine de değinen Ebu Merzuk, Hamas'ın uzlaşıya açık ve bunun için her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu dile getirdi.

Ebu Merzuk, Suudi Arabistan'la ilişkilerle ilgili olarak ise "Bazı Arap ülkelerinin Hamas'a dönük muamelesi maruz kaldıkları dış baskıların bir sonucudur." dedi.

Geçen günlerde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Arabiya televizyonunda bir Kassam Tugayları mensubunun İsrail'e bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Gazze'de tutuklandığı yönündeki haberlere de değinen Ebu Merzuk, bunu "İsrail anlatısının benimsenmesi" olarak yorumladı.



Hamas'ın İsrail'le iş birliği yapan bazı kişileri yakaladığını ancak bunlar arasında hiçbir bağlantı olmadığını aktaran Ebu Merzuk, yakalananların Hamas ya da onun askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları liderlerinden olduğunu yalanladı.



