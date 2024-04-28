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Dünya Hamas iki İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı! Ya esirler ya da savaş
Dünya

Hamas iki İsrailli esirin görüntüsünü paylaştı! Ya esirler ya da savaş

Yeniakit Publisher
2024-04-28 11:09:48 - 2024-04-28 11:09:48

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde esir tutulan 2 İsraillinin görüntüsünü paylaşırken, "İsrail bir seçim yapmalı. Ya esirler ya da savaş” ifadelerini kullandı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanı aralıksız sürdürürken, İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir anlaşması müzakereleri Mısır ve Katar aracılığında devam ediyor. Hamas, anlaşma için İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’nden tamamen geri çekilmesini, yerinden edilenlerin Gazze'deki evlerine şartsız dönüşünü, kapsamlı yeniden inşa çabalarını, ablukanın sona ermesini ve temel insani yardımın sağlanmasını talep ediyor ancak İsrail ordusu geri adım atmıyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün Gazze Şeridi’nde esir tutulan 2 İsrail vatandaşının görüntüsünü paylaştı. Yapılan açıklamada, “İsrail, bir seçim yapmak zorundadır. Esirler ya da savaş. Refah'a girmek esirlerin savaşta ölmesine yol açacaktır. Refah'a girmek kaçırılanların ölmesi için başka bir yol olacaktır. İsrail esirleri seçmelidir” ifadeleri kullanıldı.

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