HAMAS güçleniyor, İsrail korkuyor!

İsrail'in Mısır istihbaratını, Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Batı Şeria'da günden güne güçlendiği konusunda uyardığı bildiriliyor.

Hamas'ın artan etkinliği ve Abbas'a yönelik tepki

2007'deki Hamas ve el-Fetih çatışmalarının ardından Gazze Şeridi Hamas'ın, Batı Şeria ise el-Fetih'in kontrolünde kalmıştı. Gazze Şeridi'nin aksine Batı Şeria'da Hamas'ın tabanının dar olduğu düşünülüyordu.

Fakat son dönemde Batı Şeria'da Mahmud Abbas yönetimine duyulan tepkinin bölgede Hamas'a duyulan sempatiyi artırdığı, Hamas'ın da İsrail ve Mahmud Abbas'ın baskılarına rağmen Batı Şeria'da yer altı örgütlenmesini artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

Hamas'ın yanı sıra Filistin İslami Cihad Hareketi'nin de Batı Şeria'daki etkisinin arttığı dikkat çekiyor.

Hamas'a yönelik operasyonlar

Geçtiğimiz Eylül ayından itibaren İsrail'in Hamas'ın Batı Şeria'da güçlendiğine dair açıklamaları ve Batı Şeria'da yaptığı Hamas operasyonları dikkat çekiyor. 26 Eylül'de İsrail, Batı Şeria'nın Kudüs'e yakın Biddu köyünde bir Hamas hücresine operasyon düzenleyip 3 Filistinliyi öldürdüğünü açıklamıştı.

Londra'da Arapça yayın yapan Ray el Yevm Gazetesi İsrail'in Hamas ile görüşmelerini Mısır istihbaratı üzerinden yaptığını, Mısır istihbaratına Hamas'ın Batı Şeria'da örgütlenmeye çalışması durumunda İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik büyük bir operasyon yapacağı tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Yine bu gazetenin haberine göre Hamas'ın Batı Şeria'da örgütlenmekten vazgeçmesi durumunda İsrail'in Gazze Şeridi'ne ekonomik ve sosyal kolaylaştırmalar vadedeceği bildirildi.

Fakat Batı Şeria'da Hamas'ın etkisinin artmasının daha çok Batı Şeria halkının Mahmud Abbas'a artan antipatisinden kaynaklandığı, bunun İsrail tarafından durdurulmasının mümkün olmadığı belirtiliyor.

2021 itibariyle 3,2 milyonu Batı Şeria'da ve 2,1 milyonu Gazze Şeridi'nde olmak üzere Hamas ve el-Fetih arasında bölünen Filistin Yönetimi bölgelerinde 5,3 milyon kişi yaşıyor. Gazze Şeridi içerisinde Hamas tam olarak hakimken el-Fetih Batı Şeria'yı İsrail güçleriyle beraber yönetiyor. BM sınırlarınca tanınan İsrail topraklarının en önemli bölgelerine komşuluğu ve büyüklüğü nedeniyle İsrail Batı Şeria'yı Gazze Şeridi'nden çok daha fazla önemsediği biliniyor.

Kaynak: Mepa News