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Aktüel Hamas, Gazze'de devam eden ablukanın yansımaları konusunda İsrail'i uyardı
Aktüel

Hamas, Gazze'de devam eden ablukanın yansımaları konusunda İsrail'i uyardı

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:02:25 -
Hamas, Gazze'de devam eden ablukanın yansımaları konusunda İsrail'i uyardı

GAZZE (AA) - Hamas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisindeki Gazze Şeridi'nde 14 yıldır devam eden ablukanın yansımaları konusunda İsrail'i uyardı.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede bir sonraki aşamanın göstergelerini, işgalci İsrail'in davranış ve politikalarının şekillendireceğini belirtti.

İsrail'in saldırgan tutumunu devam ettirdiğini ve ablukayı sonlandırmaya yönelik uygulamaları yerine getirmediğini kaydeden Berhum, "İşgal güçleri, Kovid-19'la mücadele için gerekli tıbbi ekipman ve malzemenin bölgeye girişini de engelliyor." ifadelerini kullandı.

Berhum, Gazze'de devam eden abluka, saldırı ve tırmandırılan gerginliğin muhtemel yansımalarından İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

İsrail'in, abluka altında yaşayan yaklaşık 2 milyon Filistinlinin mevcut insani kriz ve Kovid-19 salgını nedeniyle maruz kaldığı sıkıntılardaki sorumluluğundan kaçtığına dikkati çeken Berhum, Tel Aviv'in Gazze'de yaşananlardan Hamas'ı sorumlu tutmasını ise "bölgeye yönelik saldırıları ve ablukayı sürdürmek için bahane" olarak değerlendirdi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait birçok noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Açıklamada, gece saatlerinde Gazze'den İsrail topraklarına bir roket fırlatıldığı ve hava saldırısının da buna karşılık yapıldığı ifade edilerek, Gazze'de yaşananların sorumluluğunun Hamas'a ait olduğu kaydedilmişti.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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