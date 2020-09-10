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Aktüel Hamas Arap Birliğinde İsrail'le normalleşmeyi kınayan taslağın kabul edilmemesine tepkili:
Aktüel

Hamas Arap Birliğinde İsrail'le normalleşmeyi kınayan taslağın kabul edilmemesine tepkili:

"Arap Birliğinin bu tutumu, ABD'nin Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen sözde Orta Doğu barış planının uygulanması konusunda yeni bir ivme olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 21:39:07 -
Hamas Arap Birliğinde İsrail'le normalleşmeyi kınayan taslağın kabul edilmemesine tepkili:

GAZZE (AA) - Hamas, Arap Birliği toplantısında İsrail ile normalleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesine tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'in taslağın reddedilmesini memnuniyetle karşılamasının, Arap Birliğinin tutumunun İsrail'in çıkarına olduğunu açık bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Kasım, "Arap Birliğinin bu tutumu, ABD'nin Filistin davasının tasfiyesini hedefleyen sözde Orta Doğu barış planının uygulanması konusunda yeni bir ivme olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin diplomatik kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün Dışişleri Bakanları düzeyindeki Arap Birliği toplantısı öncesi Filistin, İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) anlaşmasını kınayan bir karar taslağı hazırlamış, ancak bazı ülkeler bu taslağı reddetmişti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, "Biz İsrail ile BAE arasındaki anlaşmayı reddediyoruz ve sizin de kabul etmemenizi istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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