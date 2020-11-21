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Aktüel Hamas: ABD'nin "İsrail etiketi" kararı Filistin halkına saldırıdır
Aktüel

Hamas: ABD'nin "İsrail etiketi" kararı Filistin halkına saldırıdır

Yeniakit Publisher
2020-11-21 23:56:54 -
Hamas: ABD'nin "İsrail etiketi" kararı Filistin halkına saldırıdır

GAZZE (AA) - Hamas, ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği yönündeki kararının "Filistin halkına karşı tehlikeli bir saldırı" olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği kararına tepki gösterildi.

Kararın, Filistin halkına karşı tehlikeli bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, bunun ayrıca uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiği, İsrail'e de Batı Şeria'daki Filistin topraklarının geri kalanını da "ilhak" etmesi için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Başkanlığa seçilen Joe Biden liderliğindeki yeni yönetimden, Donald Trump yönetiminin İsrail'e ve onun genişleme projesine hizmet etmek için aldığı, bölgedeki çatışmaya adil ve kapsamlı çözüm fırsatlarını yok eden, uluslararası hukuka aykırı kararlardan vazgeçmesi talep edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından 19 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" şeklinde etiketlenebileceği ifade edilmişti.

Washington yönetiminin, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "meşrulaştırmak" için attığı adımın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'da yer alan Psagot Yahudi yerleşim birimine yaptığı ziyaretten kısa süre sonra gelmesi dikkati çekmişti.

Ramallah yakınlarındaki Psagot'a giden Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı olmuştu.

Pompeo, Kasım 2018’de yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

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