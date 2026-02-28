Buca’da Mobilya Atölyesinde Yangın! Alevler Depo ve İş Yerlerine Sıçradı

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinde akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki iş yerlerine de yayıldı.

Zafer Mahallesi 2370. Sokak’ta saat 20.00 sıralarında başlayan yangında, atölyeden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, yangına müdahale etti.

Ahşap ve sünger gibi yanıcı malzemelerin bulunduğu atölyedeki alevler, bitişikteki mobilya deposu ve diğer iş yerlerine sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için köpük ve basınçlı su kullanarak söndürme çalışmalarını sürdürüyor.