Hamaney'in "Medya füzeden etkilidir" tezi sahada: İran'ın dijital legoları teknoloji devlerini geçti

Muhafazakar din adamlarının etkisiyle "teknolojiye kapalı" olduğu düşünülen İran, bu algıyı Gen Z (Z Kuşağı) içerik üreticilerini sahaya sürerek yıktı. Alaycı, mizahi ve Batı kültürüne hakim bir dille hazırlanan içerikler, sadece Orta Doğu’da değil, Batılı kitleler arasında da hızla yayılıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Narges Bajoghli, İran’ın bu alanda ABD’den çok daha hızlı ve etkili hareket ettiğini, küresel anlatıyı adeta tekeline aldığını belirtiyor.

Trump’ın imajı sarsılıyor

Anketlerde Richard Nixon’ın azil dönemindeki düşük seviyelere gerileyen Donald Trump, sosyal medya cephesinde de zorlanıyor. Kendini Mesih’e benzettiği paylaşımları silmek zorunda kalan Trump, küresel ticaretin aksamasından sorumlu tutulurken; İranlı hesaplar Trump’ı 80’lerin rock yıldızı kılığında "abluka" şarkıları söyleten yapay zeka videolarıyla hedef alıyor. Güney Afrika Büyükelçiliği'nin paylaştığı bir parodi video, 24 saatte 45 binden fazla beğeni alarak küresel bir etkileşim rekoru kırdı.

Lego videoları ve Epstein skandalı

İran’ın dijital savaşındaki en çarpıcı unsurlardan biri de Lego temalı animasyonlar oldu. Bu videolarda, Jeffrey Epstein skandalı ile Trump’ın politikaları arasında bağ kurulurken, Batı’nın zayıf noktaları mizahla eleştiriliyor. Bu içeriklerin, ABD’deki hem sağ hem de sol gruplar tarafından paylaşılması, stratejinin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor.

"Tüm savaşlar bir medya savaşıdır"

İran lideri Ali Hamaney’in 2024 yılında dile getirdiği, "Medya, düşmanı geri adım attırmada füzelerden, uçaklardan ve dronlardan daha etkilidir" sözü, bugün İran’ın temel stratejisi haline gelmiş durumda. Uzmanlar, Pentagon’un sadece kendi tabanına yönelik mesajlar verdiğini, Elon Musk’ın Dışişleri bütçesindeki kesintilerinin de ABD’nin anlatı üretimini zayıflattığını savunuyor.

Şu anki tabloda, teknoloji devlerinin anavatanı ABD, sosyal medyanın "yumuşak güç" savaşında İran’ın yaratıcı hamleleri karşısında savunmada kalmış görünüyor.