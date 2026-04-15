Hamaney'in "Medya füzeden etkilidir" tezi sahada: İran'ın dijital legoları teknoloji devlerini geçti

Hamaney'in "Medya füzeden etkilidir" tezi sahada: İran'ın dijital legoları teknoloji devlerini geçti

İran ile ABD arasındaki gerilim sadece askeri ve diplomatik alanda değil, dijital dünyada da beklenmedik bir seyir izliyor. İran İslam Cumhuriyeti, yapay zeka destekli mizah ve yaratıcı sosyal medya içerikleriyle, teknoloji devi ABD’ye karşı yürüttüğü iletişim savaşında stratejik bir üstünlük kurmuş durumda.

Muhafazakar din adamlarının etkisiyle "teknolojiye kapalı" olduğu düşünülen İran, bu algıyı Gen Z (Z Kuşağı) içerik üreticilerini sahaya sürerek yıktı. Alaycı, mizahi ve Batı kültürüne hakim bir dille hazırlanan içerikler, sadece Orta Doğu’da değil, Batılı kitleler arasında da hızla yayılıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Narges Bajoghli, İran’ın bu alanda ABD’den çok daha hızlı ve etkili hareket ettiğini, küresel anlatıyı adeta tekeline aldığını belirtiyor.

Trump’ın imajı sarsılıyor

Anketlerde Richard Nixon’ın azil dönemindeki düşük seviyelere gerileyen Donald Trump, sosyal medya cephesinde de zorlanıyor. Kendini Mesih’e benzettiği paylaşımları silmek zorunda kalan Trump, küresel ticaretin aksamasından sorumlu tutulurken; İranlı hesaplar Trump’ı 80’lerin rock yıldızı kılığında "abluka" şarkıları söyleten yapay zeka videolarıyla hedef alıyor. Güney Afrika Büyükelçiliği'nin paylaştığı bir parodi video, 24 saatte 45 binden fazla beğeni alarak küresel bir etkileşim rekoru kırdı.

Lego videoları ve Epstein skandalı

İran’ın dijital savaşındaki en çarpıcı unsurlardan biri de Lego temalı animasyonlar oldu. Bu videolarda, Jeffrey Epstein skandalı ile Trump’ın politikaları arasında bağ kurulurken, Batı’nın zayıf noktaları mizahla eleştiriliyor. Bu içeriklerin, ABD’deki hem sağ hem de sol gruplar tarafından paylaşılması, stratejinin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını gösteriyor.

"Tüm savaşlar bir medya savaşıdır"

İran lideri Ali Hamaney’in 2024 yılında dile getirdiği, "Medya, düşmanı geri adım attırmada füzelerden, uçaklardan ve dronlardan daha etkilidir" sözü, bugün İran’ın temel stratejisi haline gelmiş durumda. Uzmanlar, Pentagon’un sadece kendi tabanına yönelik mesajlar verdiğini, Elon Musk’ın Dışişleri bütçesindeki kesintilerinin de ABD’nin anlatı üretimini zayıflattığını savunuyor.

Şu anki tabloda, teknoloji devlerinin anavatanı ABD, sosyal medyanın "yumuşak güç" savaşında İran’ın yaratıcı hamleleri karşısında savunmada kalmış görünüyor.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Soykırımcı ABD devlet başkanı, Tramp, yalancı çobana dönüştü, hergün yeni salvolarla kendi çalıp kendi oynuyor. Dünya jandarması olarak anılan büyük bir ülke böyle klinik vaka liderler ile yönetilmemeli, böyle giderse ABD kısa sürede 50 parçaya bölünür

Hakan Arslan

Al birini vur ötekine tarihe bakın hem İran hem İsrail hem ABD tarih boyunca bütün İslam dünyasını karistirmislardir.
+90 (553) 313 94 23