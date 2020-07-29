Hamaney'in en yakın adamı koronavirüse yakalandı
İran’ın bir önceki Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani'nin koronavirüse ikinci kez yakalandığı ortaya çıktı.
İran'da eski Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı olan Ali Laricani’nin 3 ay aradan sonra tekrar yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi. Test sonuçları pozitif çıkan Laricani’nin başkent Tahran’da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Laricani’nin durumunun iyi olduğu ve karantina altında olduğu ifade edildi.
Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 2 Nisan'da korona virüse yakalanmış ve 24 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek görevinin başına dönmüştü.