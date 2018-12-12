Hamaney'den halkına uyarı: ABD iç savaş çıkarmaya çalışıyor

İran devlet televizyonuna göre, İran-Irak savaşı ve Suriye'deki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine hitaben yaptığı konuşmada Hamaney, "Herkes dikkatli olsun. ABD 2019 yılı için bir plan hazırlamış olabilir." dedi.

'ABD iç savaş çıkarmayı planlıyor'

ABD'nin son 2 yılda İran'a yönelik baskılarını arttırdığına işaret eden Hamaney, "ABD, ekonomik yaptırım ve güvenlik sorunlarıyla İran'da ayrılıklara yol açarak iç savaş çıkarmayı planlıyor." ifadelerini kullandı.

Washington yönetiminin bu yılın başında, "İran rejimi 40'ıncı kuruluş yılını görmeyecek. Bu yaz İran için sıcak geçecek." yönündeki açıklamalarını hatırlatan Hamaney, "Geçen yaz en huzurlu yazlardan biri oldu. İran halkı hazırlıklı olmalıdır. Amerikalılar hile yapıyor olabilir. 2018 deyip, 2019'da ortalığı karıştırmaya çalışabilirler." açıklamasında bulundu.