Hamaney'den Fransız gençlere zor soru

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İran lideri Ali Hamaney, Fransa'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretlere sert çıktı.

Fransız gençlere hitap eden Hamaney, "Cumhurbaşkanınıza sorun. Allah'ın Peygamberine hakareti neden savunuyor ve onu ifade hürriyeti olarak görüyor? İfade hürriyetinin anlamı, gözde ve mübarek simalara hakaret midir? Bu ahmakça eylem, kendisini cumhurbaşkanı olarak seçen halkın aklına bir hakaret değil midir?" dedi.

Hamaney, eleştirilerini şöyle sürdürdü:

Bir sonraki soru da şudur: Holokostla ilgili tereddüt neden suçtur? Holokostla ilgili bir şey yazan neden cezaevine giriyor da Peygambere hakaret serbest oluyor?