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Dünya Hamaney Pezeşkiyan ile görüştü
Dünya

Hamaney Pezeşkiyan ile görüştü

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Hamaney Pezeşkiyan ile görüştü

İran devlet medyasının pazar günü bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Temmuz ayı sonunda, ülkenin lideri Mücteba Hamaney ile görüştü.

İran devlet medyasının pazar günü bildirdiğine göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Temmuz ayı sonunda, ülkenin lideri Mücteba Hamaney ile görüştü.

Devrim Muhafızları'na bağlı Besic teşkilatının Başkan Yardımcısı Kasım Kureyşi, Hamaney'e ait görüntülerin ileride yayımlanacağını söyledi.

Pezeşkiyan, liderlik görevini devralmasından bu yana kamuoyu önünde görülmeyen Hamaney'e erişimi konusunda son haftalarda birbirinden farklı açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı 21 Temmuz'da dini liderle temasların "günden güne arttığını" söylemiş, ancak Ağustos ayı başında Hamaney ile iletişim kurmanın "çok zor" olduğunu belirtmişti.

Devlet medyasına göre Temmuz ayı sonundaki görüşmede askeri meseleler ve ekonomi ele alındı. Görüşmede kaynakların güvence altına alınması, döviz ve enerji kullanımının yönetilmesi ile yabancı ortaklarla ekonomik ilişkiler de gündeme geldi.

Devlet medyası Mayıs ayında da Pezeşkiyan'ın Hamaney ile birkaç saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti. Bu, Hamaney'in dini lider olmasından bu yana ikili arasında kamuoyuna açıklanan ilk görüşmeydi.

Besic Teşkilatı Başkan Yardımcısı Kasım Kureyşi, pazar günü yaptığı açıklamada Hamaney'i halkın arasında ve sokaklarda gösteren görüntülerin yanı sıra silahlı kuvvetler komutanlarıyla yaptığı görüşmelere ilişkin görüntü ve diğer belgelerin ileride yayınlanacağını söyledi.

Kureyşi, bu görüntülerin "İran halkının düşmanlarını ve karşıtlarını bir kez daha rezil edeceğini" savundu.

Kaynak: Mepa News

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