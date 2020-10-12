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Aktüel Hamaney: "Birçok sorunumuz ülke dışından kaynaklı ancak çözüm içeridedir"
Aktüel

Hamaney: "Birçok sorunumuz ülke dışından kaynaklı ancak çözüm içeridedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 19:02:52 -
Hamaney: "Birçok sorunumuz ülke dışından kaynaklı ancak çözüm içeridedir"

TAHRAN (AA) - İran lideri Ali Hamaney, ülkenin yaşadığı birçok sorunun dışarıdan kaynaklı olduğunu ancak çözümü içeride aramaları gerektiğini belirterek, "Çözüm ülke dışında aranmamalıdır. Çünkü dışarıdan hiçbir fayda görmüyoruz." dedi.

Tahran'da düzenlenen askeri mezuniyet törenine video konferans yoluyla katılan Hamaney, yaptığı konuşmada ABD yaptırımlarını eleştirdi ve ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran'daki ekonomik sorunların ve halkın geçim sıkıntısının çözülebilir meseleler olduğunu dile getiren Hamaney, "Birçok sorunumuz ülke dışından kaynaklıdır ancak çözüm içeridedir. Çözüm ülke dışında aranmamalıdır. Çünkü dışarıdan hiçbir fayda görmüyoruz. ABD'ye musallat olan haydutların sesi kimsenin kafasını karıştırmasın." ifadelerini kullandı.

Ekonomik sorunların çözümünün üretime ağırlık verilmesi, yerli para biriminin düşüşünün durdurulması, kaçakçılığın önlenmesi ve mali yolsuzlukların bitirilmesine bağlı olduğunu aktaran Hamaney, şunları söyledi:

"Ekonomik sorunlarda ABD'nin cinayet niteliğinde olan yaptırımlarının rolünü de görmezden gelemeyiz. ABD'nin maksimum yaptırımlarını onlar için maksimum rezalete çevirene kadar direneceğiz."

İran'ın füze programı ve savunma sanayisine karşı ABD'nin yaptığı açıklamaları da eleştiren Hamaney, "ABD'nin kopardığı yaygara korkusundan ileri geliyor. Ayrıca bu alanda geri kaldıkları için rahatsız oluyorlar. ABD'nin son başarısızlıkları düşmanın yenilgisinin sadece bir parçasıdır. Düşmanların gürültülü ancak işi boş askeri hareketliliği ve bazı Arap ülkelerin Siyonist rejimle ilişkilerini normalleştirmesi cephemizde tereddüt oluşturmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


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