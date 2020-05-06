Hamamlarda bakım ve onarım çalışması

Kütahya’nın Emet ilçesinde şifa kaynağı hamamların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla kapalı olduğu dönemde bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Şifa kaynağı Hamamlarımızda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Birçok cilt rahatsızlığı ve romatizmal hastalıklara şifa kaynağı hamamlarımızı modern bir görüntüye kavuşturmak için pandemi döneminde aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu salgın atlatıp vatandaşlarımız şifalı hamamlarımızdan en iyi şekilde yararlanacaklardır’’ dedi.