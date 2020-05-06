  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hamamlarda bakım ve onarım çalışması

Kütahya’nın Emet ilçesinde şifa kaynağı hamamların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla kapalı olduğu dönemde bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 11:14:53 -
Hamamlarda bakım ve onarım çalışması

Kütahya’nın Emet ilçesinde şifa kaynağı hamamların Korona virüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla kapalı olduğu dönemde bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığı bildirildi.


Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, ’’Şifa kaynağı Hamamlarımızda başlattığımız çalışmalar devam ediyor. Birçok cilt rahatsızlığı ve romatizmal hastalıklara şifa kaynağı hamamlarımızı modern bir görüntüye kavuşturmak için pandemi döneminde aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu salgın atlatıp vatandaşlarımız şifalı hamamlarımızdan en iyi şekilde yararlanacaklardır’’ dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı