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Ham deriyi döverek sanata dönüştürüyorlar

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan deri işleme kursuna katılan kadın kursiyerler, ham deriyi döverek Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süsleyip sanata dönüştürüyorlar.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:41
Ham deriyi döverek sanata dönüştürüyorlar

Yozgat Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu bünyesinde açılan deri işleme kursuna katılan kadın kursiyerler, ham deriyi döverek Osmanlı ve Selçuklu motifleriyle süsleyip sanata dönüştürüyorlar.


Yozgat Halk Eğitim Merkezi bünyesinde unutulmaya yüz tutmuş deri işleme kursuna katılan 15 kadın, hem meslek sahibi oluyorlar hem de birbirinden değerli eşyalar üreterek ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar. Kursta deriyi binbir zahmetle makine gibi işleyen kursiyerler, el emeği göz nuru çanta, kemer, bileklik, cüzdan, ajanda, telefon kılıfı ve anahtarlık gibi hediyelik eşyalar üretiyor.


Kursiyerlerden Seher Camgöz, kursa yeni katıldığını söyleyerek, “Deriden cüzdan, çanta yapıyorum. İlk etapta zor gibi görünüyor ama sonradan alışıyorsunuz. Severek yapıyoruz” dedi.


Deri işleme kursu eğitmeni Nalan Tokatlıoğlu ise, “Kursumuz deri işlemeciliği kursu. Deriden erkek ve bayan cüzdanları, çantalar, kemerler, sandaletler, kalemlik, telefon kılıfları gibi deri ile olabilecek her şeyi yapabiliyoruz. Vaketa deri olarak bize geliyor, ham halde geliyor, biz bunun kalıplarını çıkarırız ve işlemelerini ayarlarız. Modelimizi tek tek kraftlarla kabartma işlemlerini yaparız, boyar ve en sonda dikiş işlemlerini hallederiz. Tamamen el emeği göz nuru eserlerdir. Unutulmaya yüz tutmuş bir sanattır. Deride Osmanlı ve Selçuklu motifleri kullanıyoruz. Bu arada öğrenciler de halk eğitimde döner sermayeden çalışabiliyorlar ve evlerine katkı sağlayabiliyorlar. Evlerinde de bu işi yapabiliyorlar. Kursiyer olarakta talebimiz çok, döner sermayeden de çok fazla talep alıyoruz. Bundan sonra daha güzel işler çıkacak” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:41
  1. sanat

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