Ham ceviz reçeli tarifi: 'Bugün ne pişirsem' diyenler için etkili tarif: Öyle bir şeye iyi geliyor ki, doğal ilaç

Ceviz reçeli tarifi nasıl yapılır ve cevizin faydaları nelerdir?

Magnezyum, çinko, bakır, demir, fosfor, bir dizi vitamin içeren ceviz; iyi yağlar, folik asit, demir ve potasyum açısından zengindir. ... Antioksidanların bolluğu nedeniyle, yaşlanmaya bağlı hastalıkları, kanseri ve kardiyovasküler sistem hastalıklarını önlendiği bilinmektedir. Cevizin faydalarından yararlanmak için işte tarif...

Ceviz reçeli tarifi

Malzemeler

50 tane olgunlaşmamış ceviz

2 lt su

1 çay bardağı kireç(inşaatlarda kullanılan toz)

5 su bardağı şeker

3 su bardağı su

1 kabuk tarçın

Yarım çay kaşığı limon tuzu

Ceviz Reçeli Nasıl Yapılır?

Cevizlerin yeşil kabuğunun altındaki odunumsu kabul henüz oluşmamış olması gerekiyor. Mayısın son haftası Haziranın ilk haftası aralığında toplanması gerekiyor. Ceviz bıçakla zorlanmadan kesilebiliyorsa tamamdır. Cevizleri sebze soyucuyla ince bir tabaka halinde soyuyoruz (soyarken mutlaka eldiven kullanın)

Üzerlerini kapatacak kadar su ekleyip 10 gün boyunca günde 2 defa acı suyunu değiştirerek tatlandırıyoruz.

10.günün sonunda plastik veya çelik bir kaba 2 lt suyu alarak kireci ekleyip iyice karıştırıyoruz ve 2-3 saat sonra kireç dibe çöktüğünde cevizleri 1 gece bu suda bekletiyoruz.

Sonraki gün cevizleri kireçli sudan çıkarıp 4-5 su değiştirerek birbirine sürerek yıkıyoruz üzerini kapatacak kadar su koyup 10 dakika kaynatıp suyunu dökerek tekrar yıkayıp üzerini kapatacak kadar su ekleyerek aynı işlemi tekrar ediyoruz ve cevizleri süzeğe alıyoruz. Diğer tarafta şerbeti için şeker ve suyu 1-2 taşım kaynatıp cevizleri çatal batırarak veya örgü şişiyle şişeleyerek şerbete atıyoruz. Kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynatıp altını kapatıyoruz. 8 saat dinlenmeye bırakıyoruz bu işlemi 3-4 defa kaynatıp soğutarak tekrarlıyoruz

Püf noktaları

Not:2. işlemde kabuk tarçını,son işlemde limon tuzunu ekliyoruz. 1 gün de üzerine tülbent kapatarak güneşlendirin. Soğukken kavanozlayıp buzdolabında muhafaza ederseniz tazeliğini korur. Uğraştırıcı ama harika bir lezzet