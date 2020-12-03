Ham çelik üretimi arttı

Üretim, ekimde yüzde 19.4 artarak 3.2 milyon tonu buldu. İlk 10 ayda nihai mamul tüketimi yüzde 16.2 artışla 24.4 milyon tona vardı. Ekimde tüketim yüzde 27.6 artışla 2.5 milyon tona dayandı. Çelik ürünleri ihracatı, ilk 10 ayda miktar bazında yüzde 10.5 azalarak 13.3 milyon ton, değer bazında yüzde 18 düşerek 6.8 milyar dolar seviyesine indi. İhracat ekimde miktarda yüzde 1.6 azalarak 1.5 milyon tona, değerde ise yüzde 0.2 düşüşle 791 milyon dolara geriledi.