Haluski nasıl yapılır? Kolay haluski tarifi

Haluski tarifi, yumurtalı erişte ve lahana ile birlikte hazırlanır. Peki, haluski nasıl yapılır?

Malzemeler

1 paket (450 gr) noodle

220 gr tereyağı, bölünmüş

2 büyük soğan, doğranmış

2 adet küçük lakana, ince ince kesilmiş

Tuz ve karabiber

Yapılışı

Öncelikle ırını 150 derece de ısıtın. Tencerede tuzlu su kaynatın. İçerisinde noodleları hafif sert kalacak şekilde pişirin ve süzün. Bir tavada 100 gr tereyağını eritin ve soğanları kavurun. Başka bir tavada kalan tereyağını eritin ve lahanaları yumuşayana kadar pişirin, baharatları ekleyerek tatlandırın. Lahanaları ve pişmiş noodleları bir tavada karıştırarak pişirin. Renk alana kadar fırında 30 dakika pişirin.Afiyet olsun.