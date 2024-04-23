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Aktüel Halüsinasyon gören adam kendi kendine çatıştı!
Aktüel

Halüsinasyon gören adam kendi kendine çatıştı!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:40:00 -

Büyükçekmece’de halüsinasyon gördüğünü ileri süren adam bina girişinde kendi kendine çatışırken güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece’de halüsinasyon gördüğünü ileri süren adam bina girişinde kendi kendine çatışırken güvenlik kamerasına yansıdı. Polis tarafından yakalanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Celaliye Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Aziz Ç. İsimli şahıs alkol tükettikten sonra halüsinasyon görmeye başladı. Aziz Ç. bir apartmanın girişinde kendisini takip edenlerin olduğunu ileri sürerek sağa sola rast gele 15 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Silahı attığını ancak nereye attığını bilmediğini iddia eden şahısın evinde yapılan aramalarda da çok sayıda mermi ele geçirildi. Şahısın ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay anı apartman içinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde Ç.’nin apartman kapısından etrafa ateş etmesi ve telefonla konuşması ve kapıdan dışarıyı gözetlemesi yer aldı. 


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