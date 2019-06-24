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Haluk Uygur, Konya’da fotoğraf sergisi açtı seminer verdi

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur, Konya’da düzenlenen Selçuklu Fotoğraf Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:13
Haluk Uygur, Konya’da fotoğraf sergisi açtı seminer verdi

Altınoran Düşünce ve Sanat Derneği Başkanı Haluk Uygur, Konya’da düzenlenen Selçuklu Fotoğraf Festivali kapsamında düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.


FİYAP Sergi Salonu’nda Selçuklu Fotoğraf Festivali kapsamında gerçekleştirilen fotoğraf sergisinin açılışını yapan Haluk Uygur, daha sonra “Fotoğraf-Sanat ve Felsefe” konulu bir seminer verdi.


Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Reha Bilir,2011’den beri bir anı olarak kalsın ve herkesin görmesi için kendilerinin açılış kurdelesi kesmek yerine kütüğe plaka çaktıklarını belirterek, Uygur’dan açılış plakasını çakmasını istedi.


Daha sonra sergiye katılanlara “Fotoğraf-Sanat ve Felsefe” konulu seminerde konuşan Haluk Uygur, fotoğrafın havada uçuşan bir hayal olduğunu ifade ederek, ”Ama biz bu hayallerimizi sizlerle paylaştığımızda bu bir eser haline geliyor. Böylece biz bu hayallerimizi elle tutulur hale getiriyoruz” dedi.


Fotoğrafçılıkta gelinen son noktayı da anlatan Uygur gelecekte profesyonel denilen büyük makinelerin yerine avuç içindeki fotoğraf makinelerinin alacağını ve tamamen yaygınlaşacağını söyledi. Uygur, “Artık herkes ustaca fotoğraf çekebilir, ama önemli olan ustaca çekmek değil, çevreni değiştirecek anlam katabilmektir. Biz eğitimlerimizi buna göre hazırlıyoruz” dedi.


“Güzelin matematiği” konusuna değinen Uygur, “Bu güzel kavramını anlamak demektir. Sanatın evrensel anlamını kavramak için herkesin güzel bulacağı bir formülü bulmak gerekir. Çok zor bir şey değildir. Kepler, ‘Bir şeyi biliyorsan matematikle izah edebilmelisin’ demiştir. Bir şeye güzel veya çirkin diyebiliyorsan bunu matematikle açıklayabilmelisiniz. Bir şeyi bilmekte yeterli değil, uygulayabilmek de önemlidir” diye konuştu.


Seminer sonunda Reha Bilir, Haluk Uygur ile Selçuklu Fotoğraf Festivali için özel olarak hazırlanan plaketin tasarımını yapan ve Adana’da 17 heykeli bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mutluhan Taş ve yardımcısına plaket verdi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:13
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