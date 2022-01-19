Haluk Özdil'den şok eden açıklama: 15 gün içerisinde o ülke karışacak

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, BBN Türk'te Büyük Resim programına konuk oldu.

Haluk Özdil, koronavirüsün aşıya rağmen etkisini artırması ve devamında yeniden ortaya çıkan tedbirlerin insanlar üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ve bu psikolojik durumun büyük olaylara neden oalcağını söyledi.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Kitleleri baskılıyorlar. Bir tenisçiden (Djokovic) bile korkuyorlar. Macron faşizanlık yapıyor. Fransa şu an bütün özgürlükleri kısıtladı. O zaman lütfen not alın. 15 gün içerisinde Fransa’nın nasıl karıştığını göreceğiz. Ülkenin ne hale geldiğini göreceğiz. Hollanda’da binlerce insan koronavirüs tedbirlerine karşı bir araya geldi. Aşı artık bahane… Biz ne diye söylüyoruz? Dijital faşizm geliyor. Bunların başındakiler belli. Öyle bir düzen getirdiler. Pandemi bir oyundu. Aşıyı buldular. Salgın artarak devam etti. Aşılar yoluyla mı salgını yaydılar. Mesela Trump, Fauci için yargılanmalı, dedi. Bunu neden söyledi?" ifadelerini kullandı.