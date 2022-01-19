  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Haluk Özdil'den şok eden açıklama: 15 gün içerisinde o ülke karışacak
Gündem

Haluk Özdil'den şok eden açıklama: 15 gün içerisinde o ülke karışacak

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, koronavirüs tedbirlerini abartan Fransa'nın 15 gün içerisinde karışacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:34:00 -
Haluk Özdil'den şok eden açıklama: 15 gün içerisinde o ülke karışacak

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, BBN Türk'te Büyük Resim programına konuk oldu.

Haluk Özdil, koronavirüsün aşıya rağmen etkisini artırması ve devamında yeniden ortaya çıkan tedbirlerin insanlar üzerinde büyük baskı oluşturduğunu ve bu psikolojik durumun büyük olaylara neden oalcağını söyledi.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Kitleleri baskılıyorlar. Bir tenisçiden (Djokovic) bile korkuyorlar. Macron faşizanlık yapıyor. Fransa şu an bütün özgürlükleri kısıtladı. O zaman lütfen not alın. 15 gün içerisinde Fransa’nın nasıl karıştığını göreceğiz. Ülkenin ne hale geldiğini göreceğiz. Hollanda’da binlerce insan koronavirüs tedbirlerine karşı bir araya geldi. Aşı artık bahane… Biz ne diye söylüyoruz? Dijital faşizm geliyor. Bunların başındakiler belli. Öyle bir düzen getirdiler. Pandemi bir oyundu. Aşıyı buldular. Salgın artarak devam etti. Aşılar yoluyla mı salgını yaydılar. Mesela Trump, Fauci için yargılanmalı, dedi. Bunu neden söyledi?" ifadelerini kullandı.

Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin
Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin

Gündem

Haluk Özdil, '3 ay içerisinde o ülke fena karışacak' diyerek uyardı: Sakın seyahat etmeyin

Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'
Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'

Gündem

Haluk Özdil'den çok konuşulacak sözler! 'O gün dünya yok olmanın eşiğine geldi! Saldırı Türkiye üzerinden yapıldı'

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım
Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Gündem

Haluk Özdil 'ilaçlardaki o maddeye dikkat' dedi ve ekledi: Arabayla zorla evimden alındım

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Daha kötü olacak
Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Daha kötü olacak

Gündem

Haluk Özdil üstüne basa basa uyardı! Daha kötü olacak

Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor
Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor

Dünya

Haluk Özdil’den çok konuşulacak sözler: ABD, Türkiye'nin komşusunda onu arıyor

TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...
TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...

Gündem

TIME Dergisi geri sayıma başladı! Haluk Özdil uyardı: 2030'da...

Haluk Özdil 'Dünyada ilk kez ben açıklıyorum' diyerek duyurdu: Elon Musk Türkiye'den bunu istiyor
Haluk Özdil 'Dünyada ilk kez ben açıklıyorum' diyerek duyurdu: Elon Musk Türkiye'den bunu istiyor

Gündem

Haluk Özdil 'Dünyada ilk kez ben açıklıyorum' diyerek duyurdu: Elon Musk Türkiye'den bunu istiyor

Bill Gates'ten sinsi Türkiye adımı! Bir iş adamı üzerinden o şehrimizden arazi aldı... Haluk Özdil duyurdu
Bill Gates'ten sinsi Türkiye adımı! Bir iş adamı üzerinden o şehrimizden arazi aldı... Haluk Özdil duyurdu

Gündem

Bill Gates'ten sinsi Türkiye adımı! Bir iş adamı üzerinden o şehrimizden arazi aldı... Haluk Özdil duyurdu

Haluk Özdil Türkiye'nin merakla beklediği tarihi açıkladı
Haluk Özdil Türkiye'nin merakla beklediği tarihi açıkladı

Gündem

Haluk Özdil Türkiye'nin merakla beklediği tarihi açıkladı

Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar
Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar

Gündem

Haluk Özdil, Bill Gates ile Elon Musk’ın planını 'kuruyorlar' diyerek açıkladı: Tarım arazileri birlikte oraları aldılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay