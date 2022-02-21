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Gündem Haluk Özdil’den Bill Gates uyarısı: Türkiye'nin acil olarak...
Gündem

Haluk Özdil’den Bill Gates uyarısı: Türkiye'nin acil olarak...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Microsoft kurucusu Bill Gates'in yeni virüs çıkışını değerlendirdi. Özdil'e göre yeni virüsün adı çiçek virüsü ve arkasında yine iki tartışmalı aile var.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 15:43:00 - 2022-02-21 15:54:09
Haluk Özdil’den Bill Gates uyarısı: Türkiye'nin acil olarak...

CNBC’den Hadley Gamble’a konuşan Bill Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi. Gates, 'Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak' dedi.

Konuyu Youtube kanalında değerlendiren Haluk Özdil, yeni virüsün adının çiçek virüsü olduğunu söyledi.

Özdil yaptığı açıklamada, "Bill Gates dediğine göre böyle bir salgın başlayacak. Çiçek salgını önceden çok büyük bir salgına neden oluyordu. Ortadan kaybolmuş bir hastalıktı. Bill Gates çıkıp yeniden başlayacak diyor. İnsanların bağışıklık sistemini çökertmek için her şeyi yapıyorlar. Bill Gates yalnız değil. Rockefeller ve Rothschild ailesi arkasında. Bill Gates, küresel mafyanın desteğiyle dünyanın gündemine oturuyor. Bu tür yapılar çok etkili durumda. Bill Gates’in asıl amacının göremezsek acı çekeriz. Bill Gates, salgınlardan etkilenmemek için küresel dünya hükümeti kurulmalı dedi. 2018’de de benzer bir açıklama yaptı. Yine 3 ay önce ise acil müdahale gücü kurulmalı ve dünyada sözü yetmeli dedi. Bunun adı dijital faşizmdir. Bağırarak geliyor. Türkiye risk altındadır. Bu gidişe önlem alınamazsa ülkemizin risk altındadır. Önlem almalıyız. Hong Kong'da yine bir senaryo ortaya koyuldu. Bitmiyorlar. İnsanları bıktırmak istiyorlar. Artık bu dünyada çocuğa yer yok demek istiyorlar. Nüfusu azaltma niyetindeler" ifadelerini kullandı.

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