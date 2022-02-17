Haluk Özdil, Türkiye'yi kurtaracak projeyi açıkladı: Haziran ayında kuruluyor

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Türkiye'nin bor ve toryum alanında bomba adımlar atacağını söyledi.

Z Talk Youtube kanalında konuşan Haluk Özdil, Haziran ayını işaret etti.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

Değişik günlere doğru gidiyoruz. Bilim insanları bordan lityum elde ettiler. Bolivya’da ve Afganistan’da da var. Buralarda savaş var. Bunun sebebi lityumdur. Bir dünya devleti kurulmak isteniyor. Tüm ulus devletleri yıkmak istiyorlar. Türkiye için bor ve toryum çok önemlidir. Türkiye’nin kaliteli bor üretmesi istenmiyordu. Haziran ayında artık faaliyete geçireceğiz. Bir fabrika kuruluyor. Böyle olunca 500 dolara aldığımız şeyi 5 dolara alacağız. Boru yakıtta kullanabiliyorsunuz. Türkiye’de her yerin altı bordur. Temiz enerji devreye girdiğinde bor eninde sonunda devreye girecek. Küresel yapılar hep vahşet içerisinde ilerliyor. Toryum geleceğin enerji kaynağıdır. Toryum şimdi faaliyette olsa doğalgaza 500 lira değil 5 lira ödeyecektik. Temiz bir enerjidir. Umarım toryum projesine devam ediyoruzdur. 2007’de elim bir kaza sonrası iptal olmuştu. Engin Arık’ın projesiydi. Ama maalesef öldü. Proje hayata geçmiş olsa sanayide uçacaktık.