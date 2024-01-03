Haluk Özdil resmen çıldırdı! 'Gram altında her dediğim çıktı' dedi ve yeni tahminini yaptı: Bu olursa 7 bin lira olacak

Daha önce gram altına ilişkin yaptığı tahminler hep çıkan Haluk Özdil'den çok konuşulacak değerlendirmeler geldi.

Kişisel Youtube hesabından konuşan Haluk Özdil, dünya savaşının patlak vermesi halinde altın fiyatlarının uçacağını söyledi.

Haluk Özdil yaptığı açıklamada, "Güneş patlaması nedeniyle seçimler yapılsın, yapılmasın altın fiyatları artacak. Altının 2 bin liraları göreceği tarih Nisan aylarıdır. Yıl sonuna kadar da 2600 2700'leri görür. Hatta 3 binleri bile görebiliriz. Başka senaryoda ise savaş filan çıkarsa ons altın 5 bin doları görür. Gram altın ise 7 bin lira olur" dedi.

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