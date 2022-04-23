Haluk Özdil, Bill Gates'in Denizli'ye gelme sebebini açıkladı! Kirli plan...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ferda Yıldırım'IN Youtube kanalında konuştu.

Bu senenin zor geçeceğini öne süren Haluk Özdil, "Tarım kıtlığına bağlı dünyada büyük olaylar meydana gelebilir. Türkiye’deki köyler boş, iyi bir şekilde işlenirse tarım politikası ile gelecek yıl daha sağlıklı devam edebiliriz. Ama bu yıl sıkıntılı. Bugün Anadolu’da köylerde sadece yaşlılar var. Daha iyi şekilde teşvik lazım. Rant çetesini çökertmek lazım. Domates 30 liraya satılıyor. 7 liraya alınan bir ürün 30 liraya satılırsa sıkıntı olur. İğrenç bir oyunun ortasındayız. Bizim için bu yıl sıkıntı görüyorum ama seneye bir ferahlama görüyorum" dedi.

Bill Gates ve Bezos'un Türkiye'ye kirli planlar için geldiğini ve Cehennem Kapısı'nın büyük önem arz ettiğini aktaran Özdil, "Bill Gates ve Bezos’un Türkiye’ye gelme sebepleri bellidir. Adamların dinle alakaları yok. Denizli, İzmir ve Manisa arasında bir üçgen oluşturup gidip geldiler. Denizli’de Cehennem Kapısı var. 2 bin yıllık kapılı kapı sessiz sedasız açıldı. Cehennem Kapısı aslında ölüler kapısıdır. Bu adamlar bizim dışımızdaki başka varlıklar temas kuruyorlar. Bazı tapınma törenlerinde iletişim kuruyorlar" ifadelerini kullandı.