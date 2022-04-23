  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 50 terörist etkisiz hale getirildi

Putin'e bir şok daha! Kendi savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermek istiyorlar

Altın için Cem Özüak’tan şok sözler! 'Altın güvenli liman değil' dedi ve tarih verdi

Rusya dünyaya duyurdu: Yüksek hassasiyetli füzelerle vurduk

MHP’li vekil Mehmet Fendoğlu, Erdoğan’dan talep etti: Son bir kez daha kaldırılmalı

Ordumuzun gücüne güç katacak! Tarih verildi

Bunlar mı topluma örnek olacak? Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticisi küfür yağdırdı

İzmir'de alçak saldırı! Bulun bu şerefsizi

'Kızların öldürülecek, karına tecavüz edilecek' demişti! 2 kişi tutuklandı

Bu ne rezalet! Sıra Gülşen ve Aleyna Tilki’ye mi geliyor? Yarı çıplak kalça sallamalı Ramazan etkinliği
Gündem Haluk Özdil, Bill Gates'in Denizli'ye gelme sebebini açıkladı! Kirli plan...
Gündem

Haluk Özdil, Bill Gates'in Denizli'ye gelme sebebini açıkladı! Kirli plan...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Microsoft kurucusu Bill Gates'in Türkiye ziyaretine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-23 18:08:00 -
Haluk Özdil, Bill Gates'in Denizli'ye gelme sebebini açıkladı! Kirli plan...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Ferda Yıldırım'IN Youtube kanalında konuştu.

Bu senenin zor geçeceğini öne süren Haluk Özdil, "Tarım kıtlığına bağlı dünyada büyük olaylar meydana gelebilir. Türkiye’deki köyler boş, iyi bir şekilde işlenirse tarım politikası ile gelecek yıl daha sağlıklı devam edebiliriz. Ama bu yıl sıkıntılı. Bugün Anadolu’da köylerde sadece yaşlılar var. Daha iyi şekilde teşvik lazım. Rant çetesini çökertmek lazım. Domates 30 liraya satılıyor. 7 liraya alınan bir ürün 30 liraya satılırsa sıkıntı olur. İğrenç bir oyunun ortasındayız. Bizim için bu yıl sıkıntı görüyorum ama seneye bir ferahlama görüyorum" dedi.

Bill Gates ve Bezos'un Türkiye'ye kirli planlar için geldiğini ve Cehennem Kapısı'nın büyük önem arz ettiğini aktaran Özdil, "Bill Gates ve Bezos’un Türkiye’ye gelme sebepleri bellidir. Adamların dinle alakaları yok. Denizli, İzmir ve Manisa arasında bir üçgen oluşturup gidip geldiler. Denizli’de Cehennem Kapısı var. 2 bin yıllık kapılı kapı sessiz sedasız açıldı. Cehennem Kapısı aslında ölüler kapısıdır. Bu adamlar bizim dışımızdaki başka varlıklar temas kuruyorlar. Bazı tapınma törenlerinde iletişim kuruyorlar" ifadelerini kullandı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Devletim bunlara bir dur demeli

Vatandaş

Habercilikte ZIRVA !
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay