Haluk Özdil “Altında deprem geliyor” diyerek duyurdu! Herkes hazır olsun, o tarihte gram altın 4 bin lira olacak
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, son günlerde yükselişe geçen gram altınla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, kişisel Youtube kanalı üzerinden altın tahmininde bulundu.
Gram altının 400 lira olduğu dönemden bu yana yükseliş için sürekli çağrılar yaparak yatırımcıya seslenen Haluk Özdil, doğru öngörüleri ile herkesin takdirini kazanmış bir isim olarak dikkat çekiyor.
4 bin lira olursa şaşırmayın
Haluk Özdil, altında bir depremin yaşanacağını ifade ederek, "Altın depremi geliyor. Avrupa'da iç karışıklıklar, Asya'daki kriz, Çin'in beklenenden daha az büyümesi, Alman ekonomisindeki durum şok etkisi oluştuğu için yatırımcılar artık kaçış için altına hücum etmeye başladı. Altın zor zamanların emtiasıdır. Altının şu an birden bire harekete geçmesinin sebebi enflasyondur. FED genelde altının belirleyicisi oluyor. Ons altın oradan gelen verilerle hareket ediyor. Bu gidişle altındaki tüm tahminlerin değişeceği görülüyor. Benim için doların bir önemi yok. Savaş çıktığında dolar bir kağıt parçasının önüne geçemeyecek. Borsa bir oyundur. Altının yükselişi devam edecek. Seçimler sonrasında altının daha da yükseleceğini görürüz. Haziran sonunda 2500'ü görür. Yıl sonunda 3800-4000 lira görürseniz şaşırmayın" dedi.
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