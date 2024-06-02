Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören Nurbaki Hoca, her alanda ülkemize eşsiz katkılar sundu. Gazetemizin yazarlığını da yapan Dr. Nurbaki, kaleme aldığı yazılarda hem idrakimize hem gönlümüze dokundu. Birçok eser yazan Nurbaki, Ankara Numune Hastanesi’nde uzman hekim ve başhekim olarak görev yaptı, yurt dışında kanser araştırmaları ve radyoloji sahasında büyük araştırmalara imza attı.