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Aktüel Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz
Aktüel

Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-06-02 11:40:00 -
Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz

İslamî Bilimler alanında yaptığı araştırmalar ve yayınladığı eserler ile tanınan Onk. Dr. Haluk Haluk Nurbaki vefatının 27. yılında hayırla ve özlemle yâd ediliyor.

ALİ KANTARCI  İSTANBUL

Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören Nurbaki Hoca, her alanda ülkemize eşsiz katkılar sundu. Gazetemizin yazarlığını da yapan Dr. Nurbaki, kaleme aldığı yazılarda hem idrakimize hem gönlümüze dokundu. Birçok eser yazan Nurbaki, Ankara Numune Hastanesi’nde uzman hekim ve başhekim olarak görev yaptı, yurt dışında kanser araştırmaları ve radyoloji sahasında büyük araştırmalara imza attı.

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