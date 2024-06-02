Haluk Nurbaki’yi rahmetle anıyoruz
İslamî Bilimler alanında yaptığı araştırmalar ve yayınladığı eserler ile tanınan Onk. Dr. Haluk Haluk Nurbaki vefatının 27. yılında hayırla ve özlemle yâd ediliyor.
ALİ KANTARCI İSTANBUL
Halka hizmeti Hakk’a hizmet olarak gören Nurbaki Hoca, her alanda ülkemize eşsiz katkılar sundu. Gazetemizin yazarlığını da yapan Dr. Nurbaki, kaleme aldığı yazılarda hem idrakimize hem gönlümüze dokundu. Birçok eser yazan Nurbaki, Ankara Numune Hastanesi’nde uzman hekim ve başhekim olarak görev yaptı, yurt dışında kanser araştırmaları ve radyoloji sahasında büyük araştırmalara imza attı.