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Gündem Haluk Levent'in sözlerini hatırlattı! "Hadi hesap sorun!"
Gündem

Haluk Levent'in sözlerini hatırlattı! "Hadi hesap sorun!"

Kızılay'ın çadır satışı hakkındaki spekülasyonları değerlendiren Karahasanoğlu, Haluk Levent'in çalışmalar için helikopter kiraladıklarını açıklaması üzerinden muhalefeti eleştirdi. Karahasanoğlu, "Hadi bakalım, hesap sorsunlar. 'Ey helikopter için para alan insafsız, vicdansızlar, deprem için çalışılırken, helikopter için 1 milyon avro almak ne demektir?' desenize. Demezler." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 14:51:00 - 2023-02-27 14:54:38

Kızılay'ın çadır satışı konusunda çarpıtma yapan muhaliflere, Haluk Levent'in katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalar üzerinden cevap geldi.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Ali İhsan Karahasanoğlu Kızılay hakkındaki çarpıtmaları eleştirdi.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Haluk Levent bir canlı yayındaydı. Dedi ki, "Biz bu deprem sırasında yurt dışından 1 milyon avroya helikopter kiraladık." (Kızılay'ı eleştirenlerin bakış açısına göre) Neden deprem için helikopter ihtiyacı olduğu zaman 1 milyon avro veriliyor ki? Hadi bakalım, hesap sorsunlar. "Ey helikopter için para alan insafsız, vicdansızlar, deprem için çalışılırken, helikopter için 1 milyon avro almak ne demektir?" desenize. Demezler. Ama Kızılay hedefini büyütüyor. Şu ana dek 90 milyon öğün yemek dağıtılmış. Hadi çıksın desinler; "94 milyon yemek dağıtmak nedir ki? Verin bize şu kadar yardım, biz onu hemen organize edelim." Diyebiliyorlarsa buyursunlar desinler. 94 milyon öğün yemek dağıtılıyorlar, farklı farklı illerde de organize olunmuş. Hay Allah razı olsun başındaki insanlardan, biz de AFAD'ın, Kızılay'ın çalışmalarına bir katkı sunabilir miyiz, demeleri gerekir.

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