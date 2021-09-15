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Gündem Haluk Levent: O yardımlar için pişmanım
Gündem

Haluk Levent: O yardımlar için pişmanım

Şarkıcı Haluk Levent, bir hayranının 99 depreminde yaptığı çadır yardımını hatırlatması üzerine "Hayatımın en bilinçsiz yardımıydı. Görüntüleri gördükçe içim gidiyor. Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu. Keşke konteyner alsaydık." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 09:42:00 -
Haluk Levent: O yardımlar için pişmanım

Sosyal medyada bir kullanıcı Haluk Levent'in 99 depreminde yurttaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.

"Hayatımın en biilinçsiz yardımıydı"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en biilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi. Levent, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek neden pişam olduğunu "Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" sözleri ile açıkladı. Levent'in paylaşımı şu şekilde:

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