Haluk Levent: O yardımlar için pişmanım

Sosyal medyada bir kullanıcı Haluk Levent'in 99 depreminde yurttaşlara çadır dağıttığı görüntüleri paylaşarak, "Haluk Levent 22 yıl önce de çadır dağıtıyormuş" dedi.

"Hayatımın en biilinçsiz yardımıydı"

Söz konusu paylaşımı alıntılayan Haluk Levent, görüntüleri gördükçe içinin gittiğini belirterek "Hayatımın en biilinçsiz yardımıydı, pişmanım" dedi. Levent, o zamanlar tecrübesiz olduklarını belirterek neden pişam olduğunu "Ağustos ayı olduğu için onbinlerce büyük boy yazlık çadır yaptırmıştık. Kurduğumuz çadır kentler 20 gün sonra yağmurla soğukla tuz buz olmuştu" sözleri ile açıkladı. Levent'in paylaşımı şu şekilde: