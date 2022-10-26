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Gündem Haluk Levent konserde kaybolan çocuğu sahneye çıkarttı! Annesini bulmak için bakın ne yaptı
Gündem

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğu sahneye çıkarttı! Annesini bulmak için bakın ne yaptı

Şarkıcı Haluk Levent, Adana'da verdiği konserde kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak annesini bulmak için beste yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 13:21:00 -

Şarkıcı Haluk Levent'in Adana’nın Ceyhan ilçesinde verdiği konserde, kaybolan bir çocuğu sahneye çıkartarak, annesini bulmak için beste yaptı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda Haluk Levent konser verdi. Konser sırasında kaybolan Muhammet Ali isimli bir çocuğu Haluk Levent sahneye çıkardı.

Levent, ardından Muhammet Ali’nin annesini bulmak için beste yaptı. Yaptığı bestede, "Neredesin, annesi Ayşe Çetin neredesin. Neredesin, neredesin. Muhammet Ali ağlıyor. Rahat ol, annen gelecek. Neredesin annesi sen neredesin, nasıl bıraktın bu çocuğu buraya. Bırakmadım diyorsun ama ağlıyor deminden beri burada" sözlerini gitar ve bateri eşliğinde söyledi.

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