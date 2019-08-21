Haluk Dursun'un ölümünde sabotaj şüphesi! Van'ın Erciş ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ölümüyle ilgili sabotaj iddiası ortaya atıldı.

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un sabotaj ile öldürüldüğü şüphesi gündeme geldi. Geçtiğimiz gün (19.08.2019) Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un aracının sabote edilerek sabotaj sonucunda öldürüldüğü şüpheleri gündeme oturdu. Eski Başbakan, Merhum Prof. Dr. Necmeddin ERBAKAN'ın Basın Danışmanı Şaban Kalafat'ın 'kazada sabotaj ihtimali'ne ilişkin yaptığı paylaşım şok etkisi oluşturdu. Kalafat, paylaşımında, özellikle mucur yolda takla attığı ifade edilen kazada aracın airback sisteminin neden devreye girip, açılmadığı sorusunu sordu. Merhum,Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ölümü FETÖ'cü Tuncay Opçin'in de takibindeydi.

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