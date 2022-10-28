Haluk Bayraktar'dan Ukrayna açıklaması

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın Ukrayna'daki fabrikasının 2 yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Bayraktar yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şu anda mimari tasarım ve detaylı tasarım aşaması tamamlandı. İnşaat ile devam edeceğiz, ancak içinde bulunduğumuz mevcut koşullar nedeniyle elbette iki yıl içinde olabilir, iki yıl içinde bitirmek istiyoruz."

Baykar şirketi, 24 Şubat'ta savaş patlak vermeden önce, Bayraktar TB2'leri Ukrayna'da üretecek tesisin yapımı için harekete geçmişti. Haluk Bayraktar, Rusya ile süren savaş sebebiyle aksaklık yaşandığını ancak tesisin yapım çalışmalarında ilerleme kat edildiğini söyledi.

Başta Suriye, Libya ve Karabağ olmak üzere birçok çatışma bölgesinde, savaşın gidişatını etkileyen Bayraktar TB2, Baykar’ı küresel ilgi odağı haline getirdi. Bayraktar SİHA'lar bugüne kadar 24 ülkeye satıldı.